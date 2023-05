French Bee : le point de vente de Saint-Pierre s'orne d'une fresque réalisée par Richard Riani

Depuis le mois d’avril 2023, les Réunionnais peuvent découvrir l’œuvre spécialement réalisée par Jean Richard Riani pour la compagnie aérienne French Bee sur la devanture du point de vente de Saint-Pierre. C’est au 22A rue François de Mahy, à Saint-Pierre, que Jean Richard Riani, ainsi que les habitants et les enfants de l’immeuble, se sont exprimés sur ce mur situé à côté de la boutique. Cette "Fresque des Destinations" représente les destinations phares de French Bee telles Paris ou New York. Nous relayons le communiqué de la compagnie.

Deux Airbus A350-1000 dédiées à la desserte de La Réunion, un point de vente à l’aéroport récemment rénové, un point de vente dans le sud de l’Ile, French bee se veut au plus près de ses clients et tisser une relation de proximité. La compagnie française smart cost long courrier s’ancre davantage dans le quotidien des réunionnnais et dévoile la fresque réalisée par un artiste Réunionnais, à la renommée internationale : Jean Richard Riani.



Jean Richard Riani est né en 1968 à Saint-Pierre, dans le quartier défavorisé de Tanambo. À 17 ans, il réalise sa première exposition. Aujourd’hui avec plus de 20 ans de peinture et 300 expositions, il est l’un des rares artistes Réunionnais reconnus sur le plan international, exposé dans des galeries d’art à New York, Tokyo et Paris. C’est dans la lumière bleue du quartier de Terre-Sainte qu’il laisse se dénouer les arabesques de son inspiration. À travers ses œuvres, il invite à s’échapper du monde alentour ou à le regarder d’un autre œil. Il définit lui-même sa peinture comme une "abstraction prophétique".

- La ligne La Réunion-Paris-Orly 4 opérée en Airbus A350-1000 -

Les clients de French bee, au départ ou à destination de La Réunion peuvent voyager à bord de l’un des deux Airbus A350-1000 et bénéficier d’une expérience de vol encore plus confortable : une cabine plus silencieuse, un meilleur éclairage d’ambiance et une pressurisation améliorée

Dès cet été, ce sont jusqu’à 10 vols aller/retour par semaine en provenance ou à destination de La Réunion qui sont programmés. Les habitants du Sud de l’Ile peuvent réserver leurs billets d’avion directement dans la boutique située au cœur de la ville de Saint-Pierre et retrouver tous les services déjà proposés à l’aéroport Roland Garros, notamment en termes de facilités de paiement.