Saint-Pierre : une journée pour une expérience olfactive unique

Pour la 3ème année consécutive, célébrons les odeurs avec "La Minute internationale des odeurs" le 10 juin 2026 à 10h06 au Ciné Grand Sud de Pierrefonds (Saint-Pierre). Une expérience olfactive unique organisée par URPS orthophonistes (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Les odeurs jouent un rôle essentiel à tout âge de la vie, bien que l’odorat soit un sens dont on parle bien moins que les autres. Pour mettre un coup de projecteur sur les odeurs, et cette année, pour révéler nos patrimoines olfactifs, nous invitons tout le monde à s’arrêter au même moment, à identifier une odeur et à s’autoriser à la décrire sur un bristol !", indique l'URPS.