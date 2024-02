Orange Cup : 12 jeunes footballeurs Réunionnais s’envolent vers le Parc des Princes

Les jeunes joueurs de l'AS Capricorne, victorieux de la compétition Orange Cup à La Réunion, vont avoir l'opportunité de fouler la pelouse mythique du Parc des Princes. Le dimanche 25 février 2024 lors de la mi-temps du match PSG-Rennes à Paris, ils vont prendre part à une session de tirs au but dans le cadre de l'Orange Football Challenge (Photo : Orange Cup)

Ces jeunes Réunionnais ont gagné ce voyage de quatres jours à Paris, au terme de quatre mois de compétition, en relevant le double défi sportif et éducatif de la compétition Orange Cup destinée aux jeunes licencié(e)s de 9 et 10 ans (U11) des clubs de football de l’île.

L’Orange Cup est une compétition proposée depuis 2 saisons par la direction orange de La Réunion en partenariat avec la ligue réunionnaise de football (LRF) et la compagnie aérienne French Bee. Avec 160 équipes participantes cette année, l’Orange Cup s’impose dans le calendrier des compétitions locales du sport amateur.

Les équipes participantes doivent non seulement briller sur le terrain, balle au pied, mais aussi participer à quatre ateliers minimum du programme éducatif fédéral (PEF) dont un au moins sur le numérique.



En tant qu’entreprise responsable, Orange tient en effet à sensibiliser les jeunes aux risques du numérique. Les thématiques telles que le cyberharcèlement, le temps passé devant les écrans ou la conduite à tenir sur les réseaux sociaux sont ainsi abordées. Cette année 1965 enfants ont été sensibilisés à ces sujets durant la compétition.



André Martin, Directeur Général Orange Réunion Mayotte, a salué l’organisation de cette "deuxième édition qui a vu le nombre de participants augmenter fortement. L’Orange Cup s’impose désormais comme un rendez-vous majeur pour les clubs amateurs locaux, grâce à l’engagement d’range et de ses partenaires, la ligue réunionnaise de football et French Bee."



Karine Bonnal, responsable commerciale de French Bee, d’ajouter : "l’événement est pour nous une occasion supplémentaire d’accompagner les jeunes Réunionnais, et de partager des valeurs qui nous sont chères, autour d’épreuves à la fois éducatives et sportives. Nous sommes fiers et heureux de transporter sur notre ligne Réunion-Paris l’équipe gagnante !".



Dominique Goumane, Directeur Général de la ligue réunionnaise de football, déclare quant à lui : "la LRF est ravie que cette opération se réalise encore cette année. Grâce à ce partenariat fort avec Orange Réunion, nos jeunes licenciés peuvent vivre un rêve. C'est important et nécessaire que nos enfants puissent s'engager dans cette aventure avec leur club. Le plaisir du jeu, l'éducation et l'émancipation du citoyen de demain sont pour nous des axes prioritaires qui dépassent le cadre purement sportif. Bon voyage à l'équipe gagnante avec French Bee et rendez-vous pour l'édition 2024 !".