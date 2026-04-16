Grande collecte solidaire de livres dans les Galeries E.Leclerc

E.Leclerc Réunion organise une grande collecte solidaire de livres le samedi 18 avril, de 9h à 18h, dans les galeries des centres-commerciaux de Portail (St-Leu), La Réserve (Ste-Marie), Les Terrass (St-Joseph) et Les Casernes (St-Pierre). Une action dont l'objectif est de redonner une seconde vie à des livres en les offrant à des familles en situation de précarité. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

"C'est l'occasion d'offrir un cadeau à un enfant, à une famille, d'offrir un outil de divertissement autre que le téléphone et ainsi de redonner goût à la lecture", explique Isabelle Narayanin, présidente de l'association Momon papa lé là, partenaire de l'opération à Ste-Marie.

Dans le cadre des dix ans des Espaces Culturels, cette collecte est aussi l'occasion pour les donateurs de récolter des bons d'achats. Pour cinq livres déposés, chaque personne bénéficie d'une carte-cadeau de 10€. Pour 10 livres et plus, c'est deux cartes-cadeau pour un montant maximum de 20€. Des cartes-cadeau valables dans les trois Espaces Culturels de l’île.

Les livres doivent évidemment être en bon état (pas de couverture abîmée, pas de pages déchirées et aucune inscription à l’intérieur). «

Un livre comme vous aimeriez le recevoir ou l’offrir à vos proches », précise Stéphane Doyer, directeur des Galeries E.Leclerc. Un total de 250 cartes-cadeau est prévu par galerie et dans la limite de 20€ par personne majeure.

Une opération solidaire menée en partenariat avec des associations locales : L'Association K'di le Cœur à St-Leu, Arts pour Tous à St-Joseph, Momon papa lé là à Ste-Marie et le CCAS de St-Pierre pour Les Casernes. « Des associations ou organismes avec lesquelles nous travaillons tout au long de l'année car il est pour nous essentiel que les Galeries E.Leclerc soit au cœur de l'écosystème local », conclut Stéphane Doyer.

