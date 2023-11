Grève au CHU : après le matériel, "c'est de l'humain dont il faut se préoccuper" lance l'intersyndicale

Ce jeudi 16 novembre 2023, l'intersyndicale du CHU de La Réunion poursuit sa grève devant les établissements hospitaliers du Nord et du Sud. Si des annonces ont été faites sur le coefficient géographique, "ce qui est une bonne chose", la grève ne s'arrête pas là. Car si cette aide financière va bénéficier au fonctionnement matériel de l'hôpital, c'est "l'humain dont il faut maintenant se préoccuper" (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Les annonces faites sur le coefficient géographique c'est une très bonne chose car cela fait 10 ans que l'on se bagarrait pour cela et cela va contribuer au bon fonctionnement matériel de l'hôpital mais il ne faut pas déplacer le combat", note Jean-Marc Vélia, secrétaire de la CFDT du CHU Nord.

Le coefficient géographique pour La Réunion passe de 31 à 34%.

- Un combat pas encore terminé -

Et pourtant… "si en janvier 2024 il y aura cette aide en plus pour l'hôpital et les structures de soins, cela ne change rien à la vie du CHU et aux plus de 50 millions de dettes, plus les dettes de charges sociales", indique un syndicat.

"C'est la gestion quotidienne qui est mise en danger, en difficulté."

"Notre demande, c'est d'avoir le personnel adéquat aux soins, d'où la continuité de notre mouvement."

"On est prêt à donner des milliards pour armer des gens mais on ne donne pas de fonds pour sauver des vies et soigner, c'est un vrai paradoxe", lance le syndicaliste.

L'intersyndicale qui demande par ce fait, une rencontre avec Lionel Calenge afin d'avoir des éclaircissements sur la situation sociale.

Lire aussi - CHU : malgré les aides annoncées, l'intersyndicale ne crie pas victoire

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com