Grippe : baisse de 37% des passages aux urgences

Ce vendredi 21 juillet 2023, Santé publique France vient d'adresser son point épidémiologique régional pour la semaine du 10 au 17 juillet 2023. Concernant la grippe, La Réunion reste en phase épidémique, avec une tendance à la stabilisation.

En S28, il est constaté une baisse des passages aux urgences (-37% avec 29 passages en S28 vs 46 en S27). A l’opposé, les hospitalisations restaient modérées autour de 5 hospitalisations depuis 3 semaines. Les personnes de moins de 15 ans restaient toujours les plus concernées, elles représentaient 65% des passages aux urgences parmi l’ensemble des patients admis pour syndrome grippal.

La part d’activité des urgences pour un motif de grippe était en diminution passant de 12,5% en S27 à 8,62% en S28.

La surveillance virologique se caractérisait toujours par une circulation virale majoritaire de grippe de type B avec un taux de positivité estimé à 25%.

Compte tenu des éléments épidémiologiques et virologiques, La Réunion reste en épidémie de grippe avec un impact sanitaire qui se

stabilise.

En médecine de ville, la part d’activité pour infections respiratoires aigües (IRA) est en forte augmentation et restait à un niveau élevé. La part d’activité pour IRA représentant 8,9% de l’activité totale et se situait au dessus de la moyenne 2013-2022.

- Situation épidémiologique -

Les passages aux urgences étaient en hausse en S28 (n = 3 588) comparés à la semaine précédente (n = 3 836). Pour les moins de 15 ans, les passages aux urgences en S28 étaient en diminution (-12,8%). Pour les personnes de 65 ans et plus, le nombre de passages des urgences était stable.

La participation du réseau de médecins sentinelles était en baisse an lien avec la période de congés annuel, ainsi le taux de participation était de 50 % avec 880 consultations de ville déclarées. En S28, les consultations pour IRA restaient toujours à un

niveau élevé (8,9%) en lien avec la circulation virale de la grippe de type B.

- Covid-19 -

Le nombre de passages aux urgences pour motif de COVID-19 était stable autour de 6 passages en S28 et en S27. Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences était stable également en S28 et en S27 avec 4 hospitalisations hebdomadaires.

- Mortalité toute cause -

En S26, le nombre de décès observé, tous âges et toutes causes (n=106), était inférieur au nombre de décès attendu (n=110). Il était stable en comparaison à la S25 (n=101). Chez les 0-14 ans, 2 décès ont été observés vs 2 attendus, et comparés à 2 observés la semaine précédente. Chez les plus de 65 ans, en S26, 88 décès ont été observés vs 82 attendus, et comparés à 65 la semaine précédente.

Aucun excès significatif de mortalité toutes causes n’a été observé depuis la semaine 32- 2022 (du 08 au 14 août 2022) à La Réunion.

- Bronchiolite -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient stables avec 30 passages en S28 et 31 en S27.

Le nombre des nouvelles hospitalisations était en légère diminution avec 8 nouvelles hospitalisations en S28 contre 12 en S27 (Table 1).

Parmi toutes les hospitalisations codées chez les enfants de moins de 2 ans, la part d’hospitalisation sur l’ensemble des visites pour un

motif de bronchiolite était stable en S28 autour de 18%.

La part de passage aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 11%.

D’un point de vue de la surveillance virologique, en S28 il a été identifié une circulation exclusive de VRS de type avec une baisse du taux de positivité estimé à seulement 1%. La Réunion n’était donc pas dans un contexte d’épidémie de bronchiolite.

- Gastro -

En S28, le nombre de passages aux urgences pour motif de gastro-entérite tous âges était stable avec 64 passages contre 65 la semaine précédente. Le nombre d’hospitalisations baissait également avec 2 hospitalisations en S28 vs 10 la semaine précédente.

Les passages aux urgences pour motif de gastro-entérite chez les enfants de moins de 5 ans en légère augmentation (n=29) comparé à la semaine précédente, au même titre que pour les hospitalisations (5 en S28 vs 2 en S27). En S28, la part de l’activité globale pour gastro-entérite chez les moins de 5 ans était de 6%.

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe était stable et se situait à 2,1% avec une part d’activité qui suit la moyenne 2013-2022.

- Leptospirose -

Avec des conditions climatiques moins favorable à la survie de la bactérie (hiver austral avec baisse des températures et de la

pluviométrie) le nombre de nouveaux cas de leptospirose est à la baisse et est passé en dessous des 5 cas hebdomadaires depuis la S23.

La fin de l’épidémie en S23/2023 (début juin) a été plus tardive que celle de l’année précédente où dès la S18/2022 (début mai) le

nombre de cas passait sous les 5 cas par semaine. Cette année, l’épidémie s’est étalée dans la durée et a été moins intense que celle de

2022 : 119 cas ont été déclarés contre 151 à la même période de 2022.

Depuis 3 ans, le pic épidémique qui survenait habituellement en mars s’est décalé. En 2023, il a été particulièrement tardif, au cours du mois de mai et d’une intensité modéré avec 29 cas (contre 49 et 37 respectivement en avril 2022 et 2021).

L’âge moyen des cas était de 51 ans (min=10 ; max=82) et ils ’agissait d’hommes dans 96% des cas.

Dans 56%, les cas ne déclaraient pas d’activités professionnelles (retraités, sans profession, scolaire). Dans 34%, ils exerçaient une

profession à risque de contamination à la leptospirose (particulièrement les professions agricoles ou d’élevage, et dans une moindre

mesure d’entretien de voiries/espaces verts ou en lien avec le bâtiment). Aucun cas n’a déclaré exercer une profession au contact de

l’eau douce. Enfin dans 11% des cas, la profession déclarée n’était pas connue comme à risque de contamination à la leptospirose.

Parmi les cas pour lesquels l’information était connue, 74% ont eu recours à une hospitalisation (22 cas en réanimation et 63 dans un

autre service). Aucun décès n’a été rapporté à ce jour.

Concernant le secteur de résidence des cas, le secteur sud était le plus touché (68 cas) puis le secteur ouest (28 cas). Respectivement 12 et 11 cas résidaient au nord et à l’est.