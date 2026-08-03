Guan Di 2026 : une exposition pour découvrir l'art du papier découpé chinois

Dans le cadre des Festivités de Guan Di 2026, l'association Guandi Réunion, en partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis et la Ville, présentent une exposition consacrée à l'art du papier découpé chinois. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

"Cette exposition met à l'honneur la finesse, la précision et la richesse symbolique de cet art ancestral à travers une sélection d'œuvres inspirées de la mythologie, des traditions et du folklore chinois", précise l'équipe de Guandi Réunion. Véritable patrimoine culturel immatériel, le papier découpé est une pratique artistique qui, au fil des siècles, a su traverser les cultures et les continents tout en conservant son caractère poétique et universel.

Présentée pendant un mois, l'exposition invite le public à découvrir cet art traditionnel, "véritable expression de la créativité populaire chinoise, au travers d'œuvres mêlant patrimoine, spiritualité et savoir-faire".

Le vernissage de l'exposition se tiendra ce mardi 4 août 2026 à 18 heures, à la Médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis, en présence de Walter Fock Sun, président de Guandi Réunion, et de Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.

Entrée libre et gratuite.

www.imazpress.com / [email protected]