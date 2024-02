Sport adapté : trois Réunionnais en mission à Reims

Matthéo Gilbert Galard, Lucas Tandrayen et Nicolas Virapin sont engagés à partir du 22 février prochain aux championnats d’Europe et du monde indoor d’athlétisme de sport adapté à Reims en Champagne. Nos trois représentants n’auront qu’un seul objectif en tête : ramener le plus de médailles possibles à la délégation française et porter le plus haut possible les couleurs réunionnaises (Photos : sly/www.imazpress.com)

C’est un des musts de la saison en sport adapté (personnes en situation de handicap mental et/ou psychique). A Reims, se tiendront à partir du 22 février les championnats d’Europe et du monde indoor (en salle) d’athlétisme Virtus (World intellectual impairment sport, l’appellation anglo-saxonne du sport adapté). Une aubaine pour les athlètes français, qui sur le territoire national, auront à cœur de briller.

Dans cette sélection française, figurent trois Réunionnais : Matthéo Gilbert-Galard, Lucas Tandrayen et Nicolas Virapin. Trois chances péi de bien figurer dans ce concert mondial, et pourquoi pas de ramener des médailles à notre île.

Ils en ont en tous cas le potentiel sur le papier et sont déjà à pied d’œuvre en Champagne, dans le cadre d’un stage avec l’équipe de France qui précède ces championnats.

Pour eux, le dilemme sera simple lors de la compétition qui arrive : il s’agira d’être à la hauteur de leur palmarès, déjà particulièrement dense, et de confirmer les espoirs placés en eux par les sélectionneurs nationaux.

- "Ils sont là pour rapporter des médailles à la France" -

Sur place, Georges-Marie Nacoulivala les accompagne. Elu à la Fédération, chef de la délégation française à ces championnats, il est le référent du sport adapté à la Réunion et connaît bien nos trois athlètes. "Ils sont là tous les trois pour rapporter des médailles à la France, dit-il avant d’ajouter : Ils ont également l’espoir de porter haut les couleurs de la Réunion". Retrouvez ci-dessous son interview :

Matthéo Gilbert Galard, dix-neuf ans, sera engagé dans la catégorie II1, celle des déficients intellectuels. "C’est le touche à tout par excellence", dit de lui Georges-Marie Nacoulivala, en évoquant un garçon bourré d’envie, dont la polyvalence fait merveille. "Il a déjà été sacré champion de France en para judo", confie en effet son mentor.

"Il a été médaillé de bronze en handball aux Global Games organisés à Vichy en 2023, nos Jeux Olympiques à nous qui ont lieu tous les quatre ans. Il a également remporté la médaille d’or sur 100m aux derniers Jeux des îles à Madagascar, où il était porte-drapeau de la délégation réunionnaise. Mais à ces championnats-ci, c’est en longueur et au triple saut qu’il espère tirer son épingle du jeu. Vous voyez donc à quel point il est bon un peu partout !", note Georges-Marie Nacoulivala.

- "J’ai l’envie de rendre fière mon île" -

Matthéo lui ne s’en fait pas trop à la veille de cette échéance. "Je suis habitué à la compétition de haut-niveau. J’ai l’envie de rendre fière mon île". Retrouvez ci-dessous son interview :

Un peu plus vieux que Matthéo, Lucas Tandrayen, 25 ans, sera lui aussi en compétition, mais dans une autre catégorie, celle des II2 (les athlètes porteurs de la trisomie 21).

Le garçon a également un palmarès intéressant. En 2021, aux championnats du monde de para athlétisme, il avait été multiple médaillé. En 2022, il avait fait de même aux Jeux européens Virtus en Pologne. "Je me sens en forme, motivé", explique-t-il à l’aube de ces championnats d’Europe et du monde indoor. Retrouvez ci-dessous son interview :

Enfin, le dernier de la bande n’est autre que Nicolas Virapin, le kréopolitain de service. Basé dans la région de Grenoble, il est le plus ancien des trois. Comme Lucas, il sera engagé dans la catégorie II2.

A son palmarès, Nicolas Virapin a plusieurs titres mondiaux sur 100m, à la longueur et au triathlon. Il détient en outre le record du monde du saut en longueur avec un bond de 4,83m réalisé en 2019. En 2022, il avait également amélioré son record du monde en combiné triathlon avec 2500 points. Nul doute que lui aussi sera un client sérieux pour le podium à Reims.

