Hausse des hospitalisations pour Covid-19 et bronchiolite

Santé Publique France indique une poursuite de la hausse du taux de positivité des tests Covid-19 et des passages aux urgences, ainsi qu'une hausse des hospitalisations pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. La Réunion est par ailleurs en post-épidémie de grippe, avec une hausse modérée des indicateurs. L'épidémie de gastro-entérite continue, bien que les indicateurs étaient à la baisse aux urgences. Une hausse des passages aux urgences pour Bronchiolite chez les moins de 2 ans a aussi été notée. Nous publions le bilan ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

• Covid-19

Depuis la semaine 42, une reprise de la circulation virale de la COVID-19 à un niveau modéré est constatée. Depuis la mise en place de néo-sidep et de l’évolution de l’activité de dépistage, nous assistons à une hausse importante du taux de positivité (TP). Le TP pour la covid-19 est passé de 9% à 26% entre la S43 et la S46. Cette augmentation concerne toutes les classes d’âges.

Pour ce qui est des passages aux urgences, 29 passages avaient été recensés en S46 vs 14 en S45 et 5 en S44. Les hospitalisations après passages aux urgences ont également augmenté avec 14 hospitalisations en S46 contre 3 en S45 et 2 en S44. Il s’agit de niveaux jamais atteints depuis début juillet 2023.

• Grippe

En S 46 une hausse des passages aux urgences pour motif de syndrome grippal a été observée en comparaison à la S 45. Au total, 32 passages ont été comptabilisés en S 46 contre 21 en semaine S 45. Les passages en S 46 restent néanmoins inférieurs au passages des semaines précédentes, à l’exception de la S 45.

Les hospitalisations étaient légèrement à la hausse avec 8 hospitalisations en S 46 vs 5 en S 45 La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait faible en représentant seulement 1% de l’activité totale.

Depuis le début de l’épidémie de grippe, un total de 19 cas graves a été identifié par les services de réanimation parmi lesquels, 16 adultes et 3 enfants.

La surveillance virologique identifie une circulation majoritaire de grippe de type A. Le taux de positivité était légèrement à la hausse en S 46 avec 12% des tests positifs pour les virus grippaux en S 46 contre 9 en S 45.

Malgré une hausse modérée des indicateurs en S 46 La Réunion reste en phase post épidémique de grippe.

• Bronchiolite

L es passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient stables en S 46 comparé à la semaine

précédente. En S 46 47 enfants âgés de moins de 2 ans ont été aux urgences pour une bronchiolite versus 44 en S 45.

Le nombre des nouvelles hospitalisations était légèrement à la hausse en S 46 avec 21 hospitalisations contre 17 hospitalisations en S 45.

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 11 7 en S 46

contre 12 7 en S 45

Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité au VRS était en augmentation et était de 5% en S 46 contre 1% en S 45. Le VRS de type B était majoritaire (Figure 11 Malgré une augmentation du VRS en S 46 La Réunion n’était pas dans un contexte d’épidémie de bronchiolite à la différence de plusieurs régions du pays.