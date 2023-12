Hommage à Emmanuel Paquiry

C’est avec une grande émotion et tristesse que j’apprends le décès de Monsieur Emmanuel Paquiry, un des fondateurs de l’Association culturelle et cultuelle Pandialee du temple du Colosse à Saint-André (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Un homme très engagé et dévoué dans la vie du temple qui, avec les autres membres, a su ouvrir le site religieux au grand public, Réunionnais comme les touristes. Il a ainsi participé à bâtir et à faire rayonner notre bien vivre ensemble.

Ne pouvant me rendre à ses obsèques et en ce moment douloureux, je présente mes sincères condoléances à son épouse, à sa famille, aux membres de l’Association Pandialee et à ses très nombreux amis.

Jean Hugues Ratenon

Député de La Réunion