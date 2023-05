Hommage à Tantine Zaza : émotion sur l’esplanade du front de mer de Saint-Benoît

Hier soir, dimanche 30 avril, le Bisik a rendu hommage à Françoise Guimbert, grande dame du maloya qui "nous a quittés il y a tout juste un an à l'âge de 76 ans". Un événement incroyable et des souvenirs inoubliables… Nous relayons le communiqué du Bisik (Photos : Bisik).

À 18h30, un défilé composé des tambours sacrés de la Réunion et de l'association Pomme d'Aco a débuté devant le domicile de Tantine Zaza dans la cité Labourdonnais. Pendant ce temps, la Chorale de l’école de musique ACEOI de Saint-André, composée de 15 chanteuses et chanteurs, interprétait "misa va rode soleil" a capella sur la scène de l'Esplanade. Le cortège, accompagné par les riverains dansants et fiers de rendre hommage à cette grande dame de la musique réunionnaise, a longé l'avenue Jean Jaurès pour rejoindre l'Esplanade du Front de mer de Saint-Benoît par la rue Alexis de Villeneuve.

Après un passage sur scène, les Tambours sacrés de la Réunion entraînés par Philippe Mroimana laissent place à Bertrand Robert et Sandrine Grondin-Allane pour présenter la programmation. Après la diffusion sur grand écran de l’émission “Roulé Matante” consacrée à Françoise Guimbert qui a permis à chacun de retrouver quelques instants cette immense artiste, s'enchaînent le discours inspiré du maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, suivi par celui non moins enflammé de Patricia Profil, Conseillère Régionale, déléguée à la Coopération régionale en matière sportive et culturelle.

Le public a fait le déplacement en nombre et l’Esplanade vibre de belles émotions de plus de mille personnes, tandis que les témoignages de Mady Lebeau et Marie-Claude Mauve, qui ont côtoyé Françoise Guimbert, puis de Monique Cathala et des représentants de la Société des Membres de la Légion d’Honneur, distinction qui avait été remise à Françoise Guimbert en 2014 par Aude Palant Vergoz, continue d’invoquer des souvenirs parfois oubliés. S'ensuivent alors plusieurs contes avec Josie Virin et fonnkèrs avec Bertrand Robert ou Willy Técher, Babou, pour rappeler l’amour de Françoise pour les mots, elle qui a aussi fait du théâtre.

Le programme se poursuit avec précision et c’est le prélude au concert qui débute avec la magnifique interprétation au piano de “Tantine Zaza" par Fanny Prie, émotion garantie.

- Tantine Zaza", un prélude d’émotions fortes -

À 20h précise, le concert hommage débute et c’est Lorkès Tapok enrichie de nombreux invités qui entame “Bann ti y soutien bann gro", interprété par Nadège Mansard qui a longtemps accompagné Françoise, pour rappeler aussi l’engagement politique de Françoise Guimbert tout au long de sa vie.

Arno Bazin, Henry Legras, Daniel Lesfrith et Yohan Calciné accompagnés de Bernadette et Patricia Philippe (Solah) mais aussi de Jean-Pierre Denain, Gaby Laï-Kun, Bertrand et Mathias Nardy, Nadège Mansard, Aïna Chariter, Willy Técher (Babou), et Marcel Philéas redonnent vie au répertoire de cette grande dame de la chanson et chacun retrouve la richesse de ses compositions parfois oubliées…

La joyeuse troupe est accompagnée par le public familial, dans la joie et la bonne humeur, qui reprend les refrains en chœur.

Le répertoire de la marraine du maloya est sublimé : "Déboulonné" avec Gaby Lai-Kune, “Si in jour” par Babou, deux compagnons de route de Tantine Zaza. “Mi aime voyagé” avec le duo Solah qui a connu Françoise dès leur plus jeune âge, ou "Laisse amoin aime aou" avec Mathias, jeune de l'association Pomme d'Aco, qui faisait ici sa première sur scène. Pendant ce temps, on pouvait voir à côté de la scène, Bruno Cochard graffer le portrait de notre grande dame avec minutie et attention.

Sur “Sana” c’est Danyèl Waro qui rejoignait Marcel Philéas pour un maloya enflammé et après plusieurs titres et autant de moments d’émotions, d’autres artistes qui avaient fait le déplacement pour rendre hommage à Françoise ont rejoint la scène et Lorkès pour partager ensemble Le titre phare de Françoise Guimbert, son premier succès, "Tantine Zaza".

Christine Salem, Henri-Claude Moutou, Tilaï, Eno Zangoun ou encore Kaf Maron mais aussi tous les amis de Françoise ont ainsi pu transcender cette soirée exceptionnelle sur une note d’harmonie incroyable !

Pour continuer l'hommage, et rappeler que Tantine Zaza a été la première femme à créer une troupe de maloya à La Réunion, le public était invité à se retrouver autour d'un ron maloya intense et authentique avec Ti Frid, Tiger Maloya, Katy Toave et bien d’autres artistes bien décidés à poursuivre cette grande fête jusqu’à tard dans la nuit.

Samedi prochain, le 6 mai à partir de 19h, nous organisons une soirée (K)ozé, la scène ouverte du Bisik, pour continuer la fête.

Samedi 6 mai



Ouverture des portes 19hInfos / résa au 0693 63 39 39Entrée libre et gratuiteBuvette et restauration sur place