Bac raté pour la 27ème fois, professeure vs ChatGPT, cheveux de sénateurs, lanceuse de poids sur 100m haies

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 26 juin au vendredi 30 juin le voici : Liang Shi, millionnaire chinois, a un grand regret. Il n’a jamais réussi le gaokao, terrible examen chinois qui permet d’entrer à l’université. Malgré une fortune bien installée, Liang Shi a échoué, pour la 27ᵉ fois. Il y a aussi cette professeur de l'IUT Charlemagne de Nancy qui a décidé de ne pas corriger les copies de ses 120 élèves de première année de de bachelor en raison d'un recours excessif des étudiants au logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Autre exploit, celui de Jolien Boumkwo, lanceuse de poids belge, qui s'est élancée sur la piste pour courir le 100 m haies. Et que dire sur des cheveux des sénateurs français de drôles de substances ont été trouvées.

- Chine : un millionnaire passe le Bac pour la 27ᵉ fois... et le rate à nouveau -

L'homme d'affaires peut pourtant être fier de sa réussite sociale, ayant commencé sa carrière par un emploi subalterne dans une usine avant de fonder sa propre entreprise de matériaux de construction, à la santé florissante et qui a fait de lui un millionnaire.

Mais, le quinquagénaire a toujours gardé une frustration, celle de ne pas avoir obtenu une note suffisante au "gaokao" pour pouvoir intégrer la prestigieuse Université du Sichuan, la province du sud-ouest de la Chine où il vit.

Il faut dire que dans le pays asiatique, cet examen est l'épreuve de toute une vie, surtout pour les plus modestes. Seuls les élèves obtenant un score très élevé peuvent accéder aux meilleures universités, dans un pays où la concurrence est rude dans l'éducation, les places limitées et la pression familiale forte.

Tard vendredi soir, comme des centaines de milliers de lycéens dans sa province, il s'est précipité sur internet pour voir ses résultats. Avant même de voir son score, il a compris à leur air déçu qu'il avait encore une fois échoué. Le résultat de cette année le fait douter.

"Je pensais bien que je n'aurais pas un score suffisant pour entrer à l'Université du Sichuan. Mais, je ne m'attendais pas à ce que mon score ne me permette d'entrer dans aucune université, même les moins cotées", a-t-il raconté à l'AFP.

La suite de l'article est ici

- Une professeure refuse de corriger les copies en raison d'un recours excessif à ChatGPT

Une professeur de l'IUT Charlemagne de Nancy a décidé de ne pas corriger les copies de ses 120 élèves de première année de BUT (bachelor universitaire de technologies) en raison d'un recours excessif des étudiants au logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT

"Il s'agit d'une promo d'environ 120 étudiants de première année, inscrits dans le diplôme BUT technique de commercialisation, qui devaient rendre un document écrit sur le thermalisme, dans le cadre du projet Nancy Thermal", a expliqué lundi Samuel Cruz-Lara, le directeur de l'IUT Charlemagne, confirmant des informations de la presse locale.

"Au moment de noter les devoirs de marketing, les enseignants chargés de la correction se sont aperçus que les étudiants avaient fait un usage abusif de ChatGPT: leurs copies ne comprenaient pas la moindre faute d'orthographe, ou alors étaient composées de phrases recherchées", a poursuivi M. Cruz-Lara.

"Si nous avions eu plus de temps, nous aurions pu demander aux étudiants de s'expliquer, ce qu'on a fait avec certains qui ont reconnu les choses à demi-mot. Sauf que nous sommes à la fin de l'année universitaire et au niveau du calendrier il est compliqué pour nous de réagir."

La professeure responsable de la matière a décidé de manière collégiale, avec ses autres collègues correcteurs qui interviennent dans le module, de ne pas corriger l'épreuve écrite litigieuse.

Le directeur de l'IUT se veut toutefois rassurant : "les élèves auront quand même une note au niveau de cette matière, ils ne seront pas pénalisés".

La suite de l'article est ici

- Un cocktail toxique dépisté dans les cheveux des sénateurs -

Que trouve-t-on dans les cheveux des sénateurs et sénatrices ? Du mercure, des pesticides, des plastifiants, mais aussi des "terres rares", ces métaux utilisés dans les smartphones et autres objets de haute technologie, révèle une analyse conduite chez 26 élus socialistes.

Ils ont confié en juillet 2022 une mèche de leurs cheveux au laboratoire privé et indépendant tocSeek qui a réalisé un dépistage de 1.800 polluants organiques et 49 métaux. Les résultats ont été publiés mardi.

"C'est une alerte qu'on envoie", commente à l'AFP la sénatrice du Lot, Angèle Préville, qui a impulsé cette étude. "Si c'est dans nos cheveux, ça veut dire qu'on est contaminé", ajoute l'élue, très engagée en faveur de l'environnement, en particulier contre la pollution par les plastiques.

Les analyses ont mis en évidence chez 93% des sénateurs une présence de "terres rares" (lanthanides), supérieure à la population témoin du laboratoire.

Les "terres rares" sont des métaux et des composés métalliques utilisés dans la fabrication d'objets de haute technologie qui ont envahi notre quotidien: puces de smartphone, écrans d'ordinateurs portables, batteries de voitures électriques et hybrides, LED...

Cette prévalence supérieure à la population générale peut probablement être expliquée, selon tocSeek, par l’utilisation importante et régulière des outils de communication par les élus.

Sans grande surprise en revanche, le mercure, ce métal lourd présent notamment dans les amalgames dentaires ou certains poissons, est retrouvé chez tous les sénateurs testés.

La suite de l'article est ici

- Une lanceuse de poids court le 100 m haies pour éviter la disqualification de son pays -

Lors du championnat d’Europe d’athlétisme par équipes, samedi 24 juin à Chorzow en Pologne, la sextuple championne de Belgique de lancer de poids a réalisé un exploit tout à fait insolite. Pour éviter la disqualification de son équipe, Jolien Boumkwo, lanceuse de poids belge, s'est élancée sur la piste pour courir le 100 m haies. Anne Zagré, hurdleuse en titre, avait déclaré forfait et n'avait pas de remplaçante.

Avec beaucoup de courage et un esprit d'équipe hors du commun, Jolien Boumkwo a parcouru les 100 mètres en 32''81, franchissant la ligne d'arrivée près de 20 secondes après l’Espagnole Teresa Errandonea (13''22).

Every point *does* count at the European Team Championships!



Seventh in the shot put, Jolien Boumkwo ???????? steps in for the 100m hurdles at the very last minute in #Silesia2023! ???? #EG2023



(@TeamBelgium, @The_EOC) pic.twitter.com/3rhERw9y5I