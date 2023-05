Information judiciaire sur l'utilisation du fonds Marianne par Marlène Schiappa

En 2021, la création du fonds Marianne, doté de 2,5 millions d'euros, avait été annoncée quelques mois après la mort de Samuel Paty par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. Sa mission était de soutenir les associations luttant pour les valeurs républicaines et contre les discours séparatistes. Fin mars 2023, deux médias nationaux avaient ouvert une enquête révélant une gestion étonnante de cet argent public. Ce jeudi 4 mai, le parquet national financier a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour "détournement de fonds publics par négligence", "abus de confiance", "prise illégale d'intérêts".

Les 2,5 millions d'euros du fonds étaient censés bénéficier à des associations et des personnes œuvrant pour la promotion des valeurs de la République et contre les discours séparatistes or sur les 17 lauréats du fonds, les médias Marianne et France 2 parlaient d'une association sportive, d'une société de production audiovisuelle, ou encore d'un éditeur de bandes dessinées.

L'enquête des deux médias s'etait penchée sur une société en particulier, la principale lauréate, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire. Cette dernière aurait récolté 355.000 euros, soit 15% des fonds alloués à l'initiative.

Selon l'enquête, l'argent public aurait donc servi à hauteur de 120.000 euros à rémunérer les deux administrateurs de l'association : Mohamed Sifaoui et Cyril Karunagaran.

Médiapart a quant à lui avancé que plusieurs personnalités de gauche dont Anne Hidalgo, maire de Paris, avaient été dénigrées dans des contenus en ligne d'une autre structure (Reconstruire le commun) bénéficiaire du fonds à hauteur de 330 000 euros.

Alors que le mois dernier, Marlène Schiappa annonçait déposer plainte pour "diffamation", le parquet national financier s'est saisi de l'affaire ce jeudi 4 mai.

Le secrétariat d'État chargé de la Citoyenneté a également saisi l'Inspection générale de l'administration (IGA) d'un audit sur ce dossier tandis que la commission des Finances du Sénat a demandé mercredi 3 mai à être dotée des prérogatives d'une commission d'enquête pour se pencher sur le dossier.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com