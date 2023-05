Lancement du concours des Trophées de l’Agroécologie

Le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, avec le soutien de la caisse nationale du Crédit agricole, organise le concours régional des Trophées de l’Agroécologie 2023-2024. Ce concours récompense l’action d’agricultrices et d’agriculteurs en faveur d’une agriculture exemplaire au regard de la triple performance : économique, environnementale et sociale. Nous publions ci-dessous le communiqué de le préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

- Trois catégories de prix sont récompensées : -

Le "Grand prix de la démarche collective" dont l’objectif est de mettre à l’honneur l’action collective des agriculteurs et agricultrices portant des projets ambitieux concourant à la transition agroécologique.

Le "Prix de l’Innovation" qui récompense la démarche individuelle d’un exploitant particulièrement innovant dans la mise en œuvre de pratiques agroécologiques.

Le "Prix de l’Enseignement Agricole" qui valorise une classe ayant construit un plan d’actions de reconception d’une exploitation vers l’agroécologie, et des stratégies liées aux transitions de la production à la vente. L’exploitation peut être une exploitation agricole directement rattachée à un établissement d’enseignement agricole ou une exploitation indépendante mais servant de support pédagogique direct pour les apprenants de la classe candidate.

- Qui peut participer ? -

Catégorie "Grand Prix de la démarche collective" : les collectifs reconnus par l’administration (GIEE, groupes Ecophyto DEPHY ou 30 000). Les collectifs reconnus comme émergents ne peuvent pas concourir.

Catégorie "Prix de l’innovation" : les exploitations agricoles individuelles ou sous forme sociétaire, ayant des démarches abouties (pas d’initiatives au stade de l’élaboration ou de la mise en œuvre).

Catégorie "Prix de l’Enseignement Agricole" : les classes des établissements de l’enseignement agricole.

- Calendrier -

Dates limites des dépôts de candidature à La Réunion :

Au plus tard le 15 juin 2023, pour les catégories "Grand prix de la démarche collective" et "Prix de l’Innovation".

Au plus tard le 15 décembre 2023, pour la catégorie "Prix de l’Enseignement Agricole".

Du 1er septembre au 15 décembre 2023 : réalisation des enquêtes dans les exploitations candidates au "Prix de l’Innovation" par les élèves et/ou étudiants volontaires. Cette expérience leur permettra de se familiariser avec les pratiques innovantes de terrain, objectif qui s’inscrit pleinement dans le plan "Enseigner à produire autrement".

Entre le 15 et le 31 décembre 2023, organisation du jury régional présidé par la direction de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts (DAAF) afin de distinguer les lauréats régionaux pour La Réunion du grand prix de la démarche collective et du prix de l’innovation. Le jury est composé des représentants du monde agricole et de personnalités qualifiées.

25 janvier 2024 : date limite de remontée des dossiers des lauréats régionaux auprès de la direction générale de la performance économique, pour le concours national.

Entre le 26 et le 20 février 2024, examen des candidatures régionales par le jury national pour le "Prix de l’Enseignement Agricole".

À partir du 24 février 2024 : les lauréats seront désignés et la remise des prix sera planifiée en priorité lors du salon international de l’agriculture.

- Modalités des dépôts de candidature à La Réunion : -

Le dossier de candidature est à transmettre à la DAAF en respectant les dates limites précédemment mentionnées en version papier ou en version numérique.

La version papier doit être déposée à l’adresse suivante : Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Réunion (DAAF), Antenne SUD, Service Territoires, Environnement et Forêt, Pôle Agriculture Durable

1, chemin de l’Irat

97410 SAINT-PIERRE.

La version numérique du dossier doit être transmise à l’adresse suivante : sti.daaf974@agriculture.gouv.fr

Tous les détails et les documents sont sur le site de la DAAF de La Réunion.