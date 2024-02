Ce jeudi 15 février 2024, Matante Rosina décide de rester chez elle. Elle a trop chaud même si il y a eu quelques petites pluies ce matin, tôt dans l'est. Le soleil brille et chauffe partout sur La Réunion. Dans les Hauts, comme d"habitude, les nuages recouvrent le ciel. Les températures sont toujours élevées et peuvent atteindre les 33 degrés mais pour Matante Rosina, elle pense qu'il fait 45°C (photo rb/www.imazpress.com)