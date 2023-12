Ce jeudi 7 décembre 2023, Matante Rosina laisse ses lunettes de soleil chez elle mais amène plutôt son parapluie pour aller faire sa petite marche quotidienne sur le sentier littoral. Le ciel est menaçant surtout sur le nord et l'est de l'île. Dans l'après-midi, les nuages se développent rapidement dans les Hauts et débordent sur les côtes apportant avec eux des averses. (photo rb/www.imazpress.com)