Job Dating Inversé : le PRITH Réunion renverse les codes du recrutement inclusif

Ce jeudi 28 mai 2026, à l’Hôtel Le Récif à l’Hermitage Les Bains, le PRITH (Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés) Réunion a organisé la 2ème édition de son Job Dating Inversé. Ce format inclusif et innovant retourne les codes traditionnels du recrutement, à commencer par un dispositif d’anonymat… Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : PRITH)

Organisé en collaboration avec Up'Intérim, le Dispositif Emploi accompagné et les Missions Locales du Sud et de l'Ouest, l'événement a rassemblé une trentaine de demandeurs d'emploi en situation de handicap et une vingtaine d’employeurs publics et privés venus proposer des offres concrètes.

Le principe : les recruteurs ont d'abord présenté leur secteur d’activité et leurs offres devant l'assemblée. Ensuite chaque candidat a choisi les entreprises et administrations avec lesquelles il souhaitait s'entretenir. Les échanges se sont déroulés sans identification des participants, afin de faire primer les compétences et les valeurs sur les profils. Candidats et recruteurs portaient chacun un nom de végétal ou d'oiseau, contribuant à lever les a priori et à encourager une expression plus libre.

Un mur de compétences, affichant les savoir-faire et savoir-être des candidats, a complété le dispositif pour dynamiser les rencontres et garantir des échanges pour tous les recruteurs.

- Un lancement institutionnel fort et un renversement des rôles salué -

L’événement a été officiellement lancé par Caroline Dekerle, Directrice Générale de l’Agefiph qui a rappelé « la nécessité de poursuivre nos efforts pour démystifier le handicap dans l’emploi ». Laurent Felix, directeur territorial du FIPHFP par intérim pour la Réunion-Mayotte ainsi que, Frédéric Sautron, sous-préfet chargé de la cohésion sociale et de la jeunesse, ont salué cette initiative originale et utile.

- La mise en lumière de talents préparés et motivés -

La réussite de ces rencontres repose également sur une préparation sur-mesure déployée en amont. Les candidats présents ont été accompagnés lors d’ateliers pour identifier et formuler leurs atouts. Du côté des recruteurs, une formation à la conduite d'entretiens inclusifs et à la présentation de leurs offres a été proposée avant la journée. Le résultat : des échanges où la posture a pu changer des deux côtés de la table, c'est là tout l'enjeu du format.

- Une préparation renforcée au numérique et à l’IA pour certains profils -

Les candidats qui s'orientent vers les métiers liés au numérique ont également pu bénéficier pendant la phase préparatoire, d’une formation de trois jours dispensée par Simplon — centre de formation spécialisé dans les métiers du numérique — et dédiée à l'usage de l'intelligence artificielle et des outils digitaux dans le cadre de la recherche d’emploi.

- Employeurs et candidats : des participants ravis -

Tous ont manifesté un fort intérêt pour le format de ce job dating, aussi bien du côté des candidats que des employeurs.

"J’ai souhaité participer à ce job dating pour mieux faire dans notre démarche globale de politique handicap. J’ai apprécié le format qui permet de bousculer les codes. J’ai rencontré au moins deux profils qui correspondent à nos recherches pour des postes d’agents de propreté. D’autres candidats pensent avoir des freins, mais nous allons essayer ensemble de les lever pour trouver des solutions", Clément Hoareau, Chargé de secteur chez ABN.

Sylvie, candidate : "Cette approche est intéressante et très positive ; j’ai pu faire 3 entretiens. Je croise les doigts pour la suite."

Dans les prochains jours, les candidats ayant retenu l’attention des recruteurs seront invités à un entretien plus approfondi, avec peut-être à la clé une nouvelle aventure professionnelle.