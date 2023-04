Johanne Defay qualifiée pour l'épreuve de surf aux JO de Paris 2024

Trois autres surfeuses en plus de Johanne Defay sont qualifiées : la Portugaise Teresa Bonvalot, la Costaricienne Brisa Hennessy et la Brésilienne Tatiana Weston-Webb. Ces sésames déjà décrochés s'expliquent par la forte représentation des surfeuses américaines (7) et australiennes (7) au sein de l'élite (top 18).