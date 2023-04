Journée Mondiale de la respiration : des ateliers gratuits partout dans l’île

Le 10 avril 2023, La Mutualité de La Réunion organise des ateliers gratuits pour célébrer la Journée mondiale de la respiration. Cet événement, organisé dans le cadre du programme Respirons la Santé, vise à aider les Réunionnais à améliorer leur respiration pour leur santé et leur bien-être. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Mutualité de La Réunion.

Depuis le lancement du programme « Respirons la Santé » en septembre 2021, plus de 1.000 Réunionnais ont participé gratuitement à des ateliers de respiration organisés aux quatre coins de l'île. Pour cette journée du 10 avril (veille de la journée mondiale de la respiration), La Mutualité de La Réunion organise de nouveaux ateliers dans trois endroits différents: au Blue Bayou dans la forêt de l'Étang Salé, à l'Univers Bien-Être (Ex MUTA Zen) situé au 30 Avenue Monseigneur Mondon aux Camélias à Saint-Denis, et sur les berges de la Rivière des Roches à Bras-Panon.

L'événement commencera à 9h30 et comprendra des séances de respiration guidées, suivies d'un pique-nique partagé et d'une distribution de chocolats de Pâques pour tous les participants. L'objectif est de permettre aux participants de redécouvrir le potentiel de leur respiration et ses bienfaits.

La Mutualité de La Réunion souhaite souligner les nombreux bénéfices d'une bonne respiration. En effet, la respiration est une fonction essentielle de notre corps, qui nous permet bien-sûr de fournir de l'oxygène à nos organes et d'éliminer le dioxyde de carbone, mais une respiration lente et profonde peut également aider à réduire le stress et l'anxiété, à améliorer la qualité du sommeil, à augmenter la concentration et à renforcer le système immunitaire.

La Mutualité de La Réunion invite tous les Réunionnais à participer à cet événement, gratuit et ouvert à tous sur inscription, pour profiter des bienfaits d'une bonne respiration et pour passer un agréable moment en famille et entre amis. Les inscriptions se font via la page Facebook Muta.

Pour aller plus loin : Une conférence en ligne de Leonardo Pelagotti, également gratuite et ouverte à tous, intitulée « Comment bien respirer pour bien performer et ne pas se blesser», aura lieu lors de la journée mondiale de la respiration, le 11 avril à 18h sur le facebook de MUTA.