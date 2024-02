Judo : une triple championne d’Europe à la Réunion lundi

Triple championne d’Europe des -48kg, vainqueur du récent tournoi de Paris, Shirine Boukli arrive à la Réunion lundi prochain. Après l’équipe de France masculine présente en janvier dernier, le judo réunionnais et son Dojo régional sont en train de devenir un passage incontournable de la préparation olympique des équipes de France. Car d’autres judokas de premier plan pourraient débarquer dans les semaines qui viennent.

La Ligue réunionnaise de judo n’en finit plus d’être une terre d’accueil pour les meilleurs judokas de la planète. Après l’équipe de France masculine, qui a débarqué en stage courant janvier, avec ses médaillés mondiaux pour une durée de quinze jours, c’est maintenant les filles de la sélection française qui s’apprêtent à poser leurs valises sur le sol réunionnais.

Lundi prochain, Shirine Boukli sera à la Réunion pour une dizaine de jours consacrés à l’entraînement, avec son coach et un sparring-partner.

La Française incarne la génération montante chez les Bleues. Elle s'est imposée en finale des -48 kg face à la Japonaise Wakana Koga, lors du dernier tournoi de Paris, le 2 février dernier, à l’Accor Arena.

Déjà triple championne d'Europe des -48 kg (2020, 2022, 2023), elle a remporté à cette occasion le Grand Chelem de Paris pour la première fois, à moins de six mois des Jeux olympiques, où elle visera le podium.

"Shirine sera à la Réunion du 19 au 29 février", confirme Justin Guillemin, le responsable du pôle espoirs. "Après l’équipe de France masculine.

Il ajoute "c’est un super enchaînement pour le judo réunionnais. Une sacrée opportunité pour nos licenciées filles qui avaient été un peu frustrées de na pas voir l’équipe de France féminine avec les garçons en janvier. Shirine va pouvoir leur donner des conseils en matière d’attitude à avoir en combats car c’est une véritable battante. En termes de rigueur, de façon de s’entraîner, elle va amener plein de choses à nos espoirs péi."

Il devrait y avoir des séances communes avec le pôle espoirs. "On ouvrira aussi quelques séances à certaines personnes choisies car on va être obligé de limiter l’accès", confie encore Justin Guillemin, qui voit dans cette venue la confirmation que La Réunion devient de plus en plus une terre d’accueil pour la préparation olympique.

"La Fédération et ses athlètes masculins ont été super contents de l’accueil et des installations mises à disposition en janvier, témoigne le responsable de la Ligue. Notre objectif est désormais de pérenniser cette action chaque année avec la venue des équipes de France jeunes ou seniors."

- La Réunion porte-bonheur d’Agbegnenou -

Le patron du pôle espère juste que les collectivités seront elles aussi sensibles à ce partenariat mis en place avec la Fédération. "On a envie d’avoir des stages de niveau international à la Réunion, avec d’autres nations que la France, qui puissent faire monter le niveau de compétences de nos propres judokas dans le cadre d’échanges", avoue encore Justin Guillemin.

"Mais pour cela, on a besoin d’infrastructures de qualité. Nous plaidons actuellement pour l’agrandissement et la rénovation du Dojo régional dans le cadre d’un plan pluriannuel contracté avec la Mairie. De son côté, le Creps a les mêmes ambitions d’amélioration de ses infrastructures et a sollicité la Région dans ce domaine."

Le judo réunionnais espère juste que la venue de ces athlètes de haut niveau stimulera les projets de réhabilitation en cours.

Car, "il faut pouvoir accueillir ces olympiens dans de bonnes conditions", affirme Guillemin. En son temps, la championne olympique Clarisse Agbegnenou n’avait pas hésité à passer par la Réunion sur sa route couronnée de succès (or olympique) à Tokyo. On peut même espérer que sur le chemin de Paris 2024, elle revienne dans quelques semaines.

fp/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com