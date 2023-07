Juin, troisième mois le plus chaud depuis 1968

Malgré une fin de mois bien plus fraîche à la Réunion, ce mois de juin 2023 a été caractérisé par des températures plus élevées que d'habitude dans le département. À la Réunion, ce mois est le 3ème le plus chaud observé depuis 1968. (Photo météo soleil , photo Sly imazpress)

Comme en avril et en mai, "La Réunion est entourée par des eaux de mer plus chaudes que de coutume en ce mois de juin", note Météo France. Il fait exceptionnellement chaud pour la saison lors de la première quinzaine du mois. Malgré un rafraîchissement sensible surtout nocturne en seconde quinzaine (fronts froids), la température moyenne mensuelle du mois reste au troisièmr rang des plus chaudes pour un mois de juin.

Dans le Nord, "on bat de justesse à Gillot-Aéroport le record de juin 2019 (27,2 degrés) de la température moyenne maximale mensuelle avec 27,3 degrés, la normale 1991-2020 étant de 26,0 degrés". Il y fait presque aussi chaud en journée qu'un mois de mai normal (27,5 degrés).

Sur le trimestre, d'avril à juin, on constate aussi un écart record de +1,1°C par rapport à la normale 1991-2020 (ancien record : +1,0 degré en 2019), précise Météo France dans un communiqué.





- Un déficit de pluie de l'ordre de 40% -

Du côté des pluies, elles sont restées rares et inférieures aux normales sur la plupart de nos postes. On note tout de même l'épisode de fortes pluies sur la zone de Saint-Joseph le 12 juin.

Pluviométrie déficitaire de 40%. Les forts déficits se situent sur les Hauts du Nord-Est, du Sud Sauvage et de Ste-Rose. Si le Sud-Ouest est également bien déficitaire, c'est pour de faibles quantités habituelles. Ailleurs, les valeurs sont faiblement déficitaires.



Avec la mise en place d'El Nino sur le Pacifique, cette tendance chaude devrait persévérer dans les prochains mois.

