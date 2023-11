Kélonia : trois hameçons retrouvés dans le corps d'une tortue

Le 13 novembre 2023, une tortue a été récupérée par le centre de soins Kélonia au Cap Lahoussaye. Une tortue déjà connue dans la base de données PhotoIdentification depuis 2019, date à laquelle elle a été photographiée pour la première fois par son parrain Bernard. Il s’agit de Ei Honu. Nous relayons le communiqué de Kélonia (Photo d'illustration : Kélonia)

Un premier hameçon fiché au niveau du bec, pour lequel elle est arrivée en soins, a pu être retiré assez facilement vendredi dernier. Mais la radio de contrôle a montré la présence de 2 autres hameçons.

Une opération délicate a été pratiquée lundi sous anesthésie générale pour retirer un des deux hameçons avalés par la jeune tortue.

Ce second hameçon qui est un bi-dents fixé au niveau de l’oesophage, a nécessité une intervention relativement complexe réalisée lundi. Mais la tortue s’est bien réveillée. Elle reste sous surveillance constante.

Le troisième hameçon est mal localisé sous le plastron de la tortue. Comme il semble s’être déplacé entre les 2 radios de vendredi et de lundi. La tortue va être gardée en observation. Une radio de contrôle dans 2 semaines permettra de vérifier si l’hameçon se déplace effectivement avec le transit intestinal et pourra être évacué avec les crottes.

Les tortues imbriquées en raison de leur régime alimentaire (carnivore) et de leurs habitats privilégiés (les récifs de coraux) sont souvent en interactions avec les pêcheurs de loisirs. Avec le risque d’ingestion des hameçons.

Le danger est autant lié au fils de pêche qu’aux hameçons. En effet si les hameçons peuvent faire des lésions importantes, les fils de pêches peuvent s’enrouler autour des nageoires ou du cou et faire des garrots avec des conséquences graves. Dans le tube digestif, les fils peuvent aussi provoquer des torsions et des occlusions. Aves des conséquences trés souvent mortelles.

En cas de captures accidentelles, plus la tortue est prise en charge tôt plus les chances de survie augmentent.

Et si la tortue ne peut être récupérée, il faut couper le fils le plus court possible.

Kelonia reste mobilisable 365 j/an via le réseau Echouage de la Réunion et le CROSS 0262 43 43 43 ou directement au 0692 65 37 98.