L’Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion tient son premier Conseil d’Administration

L’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) de La Réunion a tenu son premier Conseil d’Administration de l’année ce mercredi 8 avril 2026 dans un cadre verdoyant, au siège de l’Office National des Forêts (ONF). Outre le fait d’acter la feuille de route pour les mois à venir, cette séance délocalisée a permis une visite de l’arboretum de l’ONF, mettant en lumière la richesse et la fragilité du patrimoine végétal réunionnais. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Présidé par Ericka Bareigts, Présidente de l’ARB, en présence notamment de Karine Pothin, Directrice générale, ce Conseil d’Administration a permis de dresser le bilan des trois premières années d’existence de l’agence et de tracer les perspectives d’action à venir.

Depuis sa création, l’ARB s’est affirmée comme un acteur central de coordination. "Faire le collectif" constitue l’un des axes majeurs de son action, dans un contexte où près de 40 % de la biodiversité réunionnaise est aujourd’hui menacée.

L’agence a ainsi engagé des actions concrètes, notamment :

• le développement et l’accompagnement d’aménagements d’aires protégées,

• la création d’outils de sensibilisation, dont un livret pédagogique destiné aux enfants,

• le renforcement de la mobilisation autour des enjeux de contrôle aux frontières face aux espèces invasives,

• la sensibilisation à une meilleure régulation des espèces commercialisées auprès des particuliers.

Dans cette dynamique, un temps fort réunissant l’ensemble des partenaires est prévu le 20 mai prochain, afin de partager un bilan collectif et définir les priorités à venir.

- Une agence fédératrice et amplificatrice des initiatives locales -

La Directrice générale, Karine Pothin, a rappelé la singularité du modèle réunionnais, issu d’une phase de préfiguration ayant mis en évidence la multiplicité des acteurs et le besoin de coordination.

Parmi les missions structurantes de l’ARB :

• fédérer les acteurs locaux autour de projets existants ou émergents,

• jouer un rôle d’"amplificateur" des initiatives,

• assurer une veille et une centralisation des financements locaux, nationaux et européens,

• accompagner les porteurs de projets, de l’ingénierie au montage opérationnel,

• développer des outils structurants, tels qu’un annuaire des acteurs.

L’ARB entend également renforcer la mobilisation citoyenne à travers des actions de sensibilisation à grande échelle, notamment via les opérations « Gayar Piknik », et accompagner les entreprises dans la structuration de programmes d’actions cohérents. Elle poursuit par ailleurs un travail partenarial avec le secteur du tourisme et les professionnels, afin de promouvoir des pratiques respectueuses de la biodiversité.

- Un arboretum, vitrine de la résilience des espèces endémiques -

La visite de l’arboretum de l’ONF, créé il y a une vingtaine d’années, a permis d’illustrer concrètement les enjeux de préservation et de restauration des écosystèmes réunionnais, notamment en forêt sèche.

Ce site remarquable accueille de nombreuses espèces endémiques, dont certaines particulièrement rares ou menacées : bois de senteur, dont il ne subsiste que quelques individus à l’état naturel, bois d’éponge, avec seulement quelques spécimens recensés en milieu naturel, le latanier rouge, en état critique, ou encore des espèces emblématiques telles que le bois de fer, le bois d’ortie, le bois d’olive ou l’hibiscus polinaris.

L’arboretum joue un rôle clé dans la production de semences — près de 500 000 graines — contribuant notamment aux programmes de reboisement urbain et au projet de plantation de 100 000 arbres endémiques. Les observations de terrain confirment également la meilleure résilience des espèces locales face aux aléas climatiques, notamment cycloniques, par rapport aux espèces exotiques.



À travers ce Conseil d’Administration, l’ARB de La Réunion réaffirme son ambition : fédérer, coordonner et amplifier les actions en faveur de la biodiversité, en mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire.

Face aux pressions croissantes qui pèsent sur les écosystèmes insulaires, la mobilisation collective demeure plus que jamais essentielle pour préserver durablement le patrimoine naturel réunionnais.