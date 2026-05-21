L’ARB réunit les acteurs engagés pour la biodiversité à La Réunion

Ce mercredi 20 mai 2026, l’Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion (ARB) a organisé la première édition de sa Journée Partenaires. Pensé comme un temps fort fédérateur et collaboratif, cet événement a réuni plus de 100 participants issus du monde associatif, institutionnel, éducatif, scientifique, économique et des collectivités territoriales. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les dynamiques collectives déjà engagées sur le territoire et de renforcer les coopérations autour des enjeux de préservation de la biodiversité réunionnaise. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Agence réunionnaise de la biodiversité)

"La biodiversité est une responsabilité collective. Cette journée illustre notre volonté de fédérer durablement les acteurs du territoire autour d’actions concrètes, ambitieuses et adaptées aux réalités réunionnaises", déclare Ericka Bareigts, Présidente du Conseil d’administration de l’ARB et Maire de Saint-Denis

- Des conventions de partenariat signées pour renforcer les coopérations -

En présence de Madame Ericka Bareigts, Présidente du conseil d’administration de l’ARB et Vice-présidente de la Région Réunion, plusieurs conventions de partenariat ont été officiellement signées lors de cette journée.

Ces signatures traduisent la volonté de l’ARB de structurer un réseau d’acteurs complémentaires capables d’agir collectivement sur les enjeux de préservation, de sensibilisation, d’innovation et de mobilisation citoyenne.

Partenaires signataires :

• Conservatoire Botanique National de Mascarin

• Réserve naturelle marine de La Réunion

• Réserve de l’Étang Saint-Paul

• Qualitropic

• Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire

• Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes

- Des initiatives inspirantes mises à l’honneur -

Tout au long de l’après-midi, plusieurs projets et acteurs engagés ont été valorisés à travers des "coups de projecteur".

Parmi les initiatives présentées :

• les Aires Éducatives et les projets pédagogiques de sensibilisation à l’environnement

• l’initiative Bitation Dan Lé O

• le témoignage de l’association AVE2M

• le retour d’expérience de la CIVIS

• la présentation des actions de la SEOR autour du Papangue

À travers ces témoignages et retours d’expérience, l’ARB a souhaité valoriser des initiatives concrètes déjà à l’œuvre sur le territoire et mettre en lumière celles et ceux qui agissent au quotidien en faveur de la biodiversité réunionnaise.

- Une journée placée sous le signe du partage et de la transmission -

La rencontre a également donné la parole à plusieurs personnalités du territoire à travers : une intervention scientifique consacrée aux récifs coralliens profonds ; ou encore, une séquence "Paroles de gramouns" autour de l’évolution du rapport à la nature et à l’agriculture à La Réunion.

Pour cette première édition des Rencontres des partenaires, l'ARB a fait le choix d'organiser un événement en cohérence avec sa mission de préservation de la biodiversité réunionnaise. Accompagnée par le cabinet HumaTerra, spécialisé en RSE et communication responsable, l'ARB a déployé une démarche écoresponsable structurée, appuyée sur les référentiels ADERE de l'ADEME et LEAD (Label Événement à Ambition Durable).

Restauration 100 % locale, de saison et végétarienne, vaisselle entièrement réutilisable, suppression des bouteilles en plastique au profit de points d'eau sur site, dispositif de tri des déchets, don des surplus alimentaires à une association locale, valorisation des biodéchets, covoiturage facilité via la plateforme Karos et espace vélo dédié, scénographie en matériaux réemployés et recyclés, espace calme et accessibilité PMR : chaque poste de l'événement a fait l'objet d'un diagnostic et d'un plan d'action dédié. Un bilan d'impact écoresponsable sera réalisé à l'issue de la journée afin de mesurer les résultats et d'inscrire cette démarche dans une logique de progression continue.