L’équipage La Réunion au tour voile décroche la deuxième place au Trophée Laura Vergne

Du samedi 23 au mercredi 27 mars 2024, l’équipage La Réunion au Tour Voile a décroché la deuxième place au Trophée Laura Vergne. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : l’équipage La Réunion au tour voile)

Avec sept participants en équipage sur la ligne de départ, cette course était initialement composée de deux parcours côtiers et d’une course offshore.

En raison d’une détérioration des conditions météorologiques lors de la dernière journée, les compétiteurs n’ont pu réaliser que la première course côtière et l’épreuve offshore, la Grande Course, le second parcours côtier ayant dû être annulé.

Cette performance est le fruit d’une préparation intense et d’un bel esprit d’équipe. Ensemble, Aurélien Barthélémy, skipper sur cette régate, Jules Delpech, Lorenzo Palazzi et Christophe François ont performé sur cette épreuve.

Aurélien Barthélémy, à double titre co-skipper du Tour Voile et skipper du Trophée Laura Vergne partage ses impressions : "on a fait une belle régate avec quelques petites coquilles mais dans l’ensemble, on rend plutôt une belle copie. Une deuxième place, c’est très bien pour commencer la saison ! Nous avons fait quelques erreurs tactiques pendant la Grande Course avec des choix stratégiques peu fructueux. Réconfortante, cette deuxième place nous donne des pistes de travail très intéressantes pour la suite : sur des manœuvres, sur un fonctionnement à bord, sur la prise de décision, la prise de risques... On sait qu’on a du travail pour arriver bien préparés au Tour Voile"

La prochaine étape, c’est le Spi Ouest France, à partir du vendredi 29 mars où l’équipage aura quatre jours de course sur des formats plus courts. Il n’y aura pas de Grande Course comme sur le Trophée Laura Vergne, mais un à deux parcours côtiers par jour.



L’équipage La Réunion, s’y rend dans un objectif d’entraînement sans forcément aller chercher le résultat.



Pour le Spi Ouest France, Aurélien Barthélémy souligne leur approche : "nous allons nous concentrer sur les essentiels : réaliser de bons départs, naviguer efficacement et chercher à exécuter des manœuvres impeccables."

- A propos du Trophée Laura Vergne -

Le Trophée Laura Vergne est une compétition de voile, instituée en mémoire de Laura Vergne, une figure emblématique de la Classe Figaro Bénéteau.



Laura Vergne, connue pour son leadership fort et empathique a marqué l’histoire de la voile par sa gestion innovante et son soutien indéfectible aux marins.



Présidente de la Classe Figaro Bénéteau de 1994 à 2000, elle a joué un rôle crucial dans la transition du circuit de voile au statut amateur à professionnel, en démocratisant le sponsoring et en permettant aux marins de vivre leur passion.



Après son décès en 2022, la Classe Figaro Bénéteau a décidé de nommer la première course de l’Académie Figaro Bénéteau "trophée Laura Vergne" en son honneur. Cette compétition se tient à La-Trinité-sur-Mer, un lieu cher à Laura, et vise à perpétuer son héritage en rassemblant des talents du monde de la voile pour célébrer son nom et son œuvre.