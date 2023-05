L'est et le sud en vigilance fortes pluies et orages

Ce samedi 27 mai 2023, Météo France place l'est et le sud de l'île en vigilance fortes pluies et orages. "La vigilance s'impose aujourd'hui sur un large tiers Sud de la Réunion, concerné par des averses fréquentes et par endroits de forte intensité; celles-ci sont déjà présentes depuis le milieu de nuit dernière" indique le bulletin météo. Le Massif du volcan est quant à lui impacté par les plus forts cumuls de pluie. Dans la journée, la pluie sera aussi régulière sur le littoral entre Saint-Pierre et Sainte-Rose (photo : sly/www.imazpress.com)