L'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages ce dimanche soir

Après une nuit pluvieuse dans l'est et le sud-est le samedi 9 mars 2024, Météo France a émis une alerte de vigilance jaune pour fortes pluies et orages dans les régions de l'est et du sud-est à partir de dimanche soir jusqu'à lundi matin. Des rafales de vent atteignant 65 à 70 km/h sont prévues sur le sud sauvage et la région de Saint-Joseph, 50 à 60 km/h sur le nord de l'île (photo sly/www.imazpress.com)

"Après une nuit pluvieuse sur l'est et le sud-est, accompagnée de quelques orages, la Réunion est divisé en deux en ce début de journée. En effet, sur les régions de l'est et du sud-est, le temps est variable avec alternance de passages nuageux porteurs d'averses et d'éclaircies, Ces averses sont plus marquées sur la région du Volcan par exemple. Plus à l'ouest, le ciel est plus clément et les périodes ensoleillées plus présentes", détaille Météo France.

"L'intérieur de l'île devient bien nuageux avant la mi-journée. L'après midi, la couverture nuageuse est présente dans l'intérieur avec des averses qui s'invitent sur les pentes de l'ouest et du sud-ouest. Sur les régions de l'est et du sud-est, peu d'évolution à attendre avec un ciel variable et de faibles averses sur le littoral, plus conséquentes sur les pentes de l'est et vers la région du Volcan."

"Le vent de secteur est est modéré à localement assez fort. Il souffle en rafales voisines de 50 à 60 km/h sur le nord de l'île, 65 à 70 km/h sur le sud sauvage et la région de Saint Joseph notamment. Les hauteurs exposées sont également concernées par ce vent, mais avec des intensités plus faibles", indique Météo france

"La mer est peu agitée sur l'ouest et le sud-ouest, agitée ailleurs. Petite houle d'alizé de 1 mètre 50 à 2 mètres", précise Météo France dans son bulletin.