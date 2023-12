L’Etablissement français du sang invite aux dons à l’approche des fêtes de fin d'année

Ce vendredi 8 décembre, l’Établissement français du sang appelle à la mobilisation en ce mois de décembre 2023 pour continuer à répondre aux besoins des patients. Chaque année, cette période de fin d'année reste la moins propice aux dons. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo : sly/www.imazpress.com)

L’Établissement français du sang (EFS) invite chacune et chacun à donner son sang en cette fin d’année pour continuer à répondre aux besoins des patients. Don de sang, don de plaquettes : le niveau de prélèvement en collecte doit être régulier pour garantir à chaque patient le produit sanguin dont il a besoin, surtout à la Réunion en période de saison cyclonique.

Le mois de décembre, une période moins propice aux dons de sang

Si le sujet n’est pas une nouveauté, il est important de le rappeler chaque année : le mois de décembre est souvent marqué par une baisse de la fréquentation des collectes de sang. Période de préparation des festivités, de rassemblements familiaux mais aussi de propagation encore d’actualité de certains virus (comme la grippe ou le Covid-19), qui empêchent temporairement de donner son sang, l’établissement constate une baisse des dons. Différents phénomènes qui ont des conséquences directes sur le niveau des réserves de sang.

"Le niveau de cession de produits sanguins aux établissements de santé se maintient en cette fin d’année. La situation de nos réserves de sang n’est pas alarmiste, mais nous rencontrons des tensions sur certains groupes ( O et B) liées à une fréquentation de nos collectes trop faibles, souvent impactée par des épisodes infectieux. Dès à présent, nous avons besoin d’une mobilisation de toutes et tous pour préparer la période des fêtes de fin d’année et relever le défi des 120 dons par jour" précise Idriss Delouane, directeur de l’EFS La Réunion Océan - Indien.

Tous les groupes sanguins sont nécessaires

Porteurs du groupe sanguin A, B, O et AB avec un rhésus positif ou négatif : l’ensemble des donneurs est invité à se rendre en collecte pour donner son sang, ses plaquettes ou son plasma en cette fin d’année. Tous les groupes sanguins sont en effet utiles pour aider les patients en attente d’une transfusion sanguine.

L’EFS La Réunion – Océan Indien reste ouvert pendant les fêtes

Les maisons du don et les collectes mobiles vous accueillent tout au long du mois de décembre, même pendant les fêtes. Le don de sang est un geste généreux et simple qui permet de sauver la vie de milliers de patients.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en collecte pour découvrir plusieurs événements festifs qui marqueront le mois de décembre :

Samedi 09-12-23 LECLERC LES TERRASS ST JOSEPH 09:00 à 15:00

Mardi 12-12-23 MAIRIE ST GILLES HAUTS 08:00 à 13:00

Mardi 12-12-23 HYPERU LA CHATOIRE 12:00 à 17:00

Mercredi 13-12-23 HYPERU LA CHATOIRE 12:00 à 17:00

Mercredi 13-12-23 SALAZIE - ECOLE BOIS DE POMMES 08:00 à 13:00

Jeudi 14-12-23 BRAS PANON - MAIRIE BRAS PANON 08:30 à 13:00

Jeudi 14-12-23 PETITE ILE - MAIRIE PETITE ILE 08:00 à13:00

Vendredi 15-12-23 STE MARIE-CENTRE SOCIAL RIVIERE DES PLUIES 08:00 à 13:00

Vendredi 15-12-23 ETANG SALE -MAISON DU PELERIN 08:00 à 13:00

Dimanche 17-12-23ST DENIS - SALLE DU CONSEIL MAIRIE ST DENIS - COLLECTE DE NOEL 09:00 à 15:00

Lundi 18-12-23 LE PORT- GIFI LE PORT 11:00 à 17:00

Mardi 19-12-23 STE MARIE- RUN MARKET SAINTE MARIE 11:00 à 17:00

Jeudi 21-12-23 LA POSSESSION - MAIRIE LA POSSESSION 08:00 à 13:00

Jeudi 21-12-23 ST LOUIS - LEROY MERLIN ST LOUIS 12:00 à 17:00

Vendredi 22-12-23 ST PIERRE-LECLERC LES CASERNES 11:00 à 17:00

Pour savoir où donner, seul, entre amis ou en famille, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou l’appli Don de sang.