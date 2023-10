L'incubateur de la recherche publique de La Réunion fête ses 20 ans

Ce jeudi 26 octobre 2023, l'incubateur de la recherche publique célébré ses 20 ans à l'hôtel de la préfecture. Pour rappel, il est le seul dispositif d'outre-mer habilité par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche visant à favoriser le transfert de technologies vers le monde socio-économique par la création d’entreprises innovantes. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

La Technopole de La Réunion est née en septembre 2011 de la volonté commune des acteurs institutionnels : l’État, la Région Réunion, le Département de La Réunion, la CINOR, la Mairie de Saint-Denis, des acteurs de la formation et de la recherche avec l’Académie de La Réunion et l’Université de La Réunion et du monde de l’Entreprise.

Elle répond à une ambition forte de faire de l’innovation un outil de développement économique du territoire, en dynamisant la création d’entreprises à La Réunion et en valorisant son attractivité.

Pour cela, la Technopole s’est enrichie en 2003 de l’incubateur de la recherche publique de La Réunion, seul dispositif en Outre-Mer habilité par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche visant à favoriser le transfert de technologies vers le monde socio- économique par la création d’entreprises innovantes.

L'incubateur a pour mission de jalonner le parcours de la réussite des entreprises innovantes

Il a pour objectif de sécuriser la création d’entreprises innovantes pour créer de la valeur sur le territoire.

Mis en oeuvre par la Technopole de La Réunion depuis 2003, l’Incubateur de la recherche publique accompagne les porteurs de projets innovants de manière personnalisée, pour transformer leur idée en entreprise.

L’Incubateur de la recherche publique est agréé par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de La Recherche, et soutenu financièrement par l’Europe, l’Etat et la Région Réunion.

Accompagnement de projets d’entreprises innovantes

Stimulation et detection : En amont, de nombreuses actions menées en continu par la Technopole auprès des divers publics (étudiants, chercheurs, entre- preneurs, salariés, demandeurs d’emploi...).

Selection des projets : Après une phase d’évaluation du projet et du caractère innovant sur plusieurs mois (pré-incubation), le projet passe devant un Comité de sélection composé d’experts indépendants qui valide ou non l’entrée en Incubation.

Accompagnement sur mesure : Après avoir identifié les besoins, l’équipe réalise avec le porteur l’ingénierie du projet de création d’entreprise innovante adaptée : planification, accompagnement, mobilisation d’un réseau de compétences, financement des prestations de service extérieures.

Adossement laboratoire (privé ou public) : L’adossement du projet au laboratoire de recherche français, via un contrat de collaboration signé pendant l’incubation, permet un transfert de connaissances apportant ainsi un avantage concurrentiel stratégique vers la future entreprise. En retour, le laboratoire peut bénéficier de la valorisation des travaux de recherche.

Financement du projet : Prise en charge directe du financement des prestations selon le budget global établi, dont une partie sous la forme d’avance remboursable (40% des prestations remboursables par tranches, deux ans après la sortie d’incubation).

Durée maximale : 24 mois d’accompagnement en incubation.

Confidentialité : Du premier échange et après la sortie d’incubation.

Pour qui ? Tous les profils (chercheur, salarié, demandeur d’emploi ...)

• Souhaiter s’engager dans une démarche entrepreneuriale

• Avoir un projet ayant un fort caractère innovant issu ou non de la recherche publique

• Ne pas avoir créé l’entreprise (ou exceptionnellement moins de 6 mois d’existence)

• Vouloir créer une entreprise basée à La Réunion, non affiliée à une entreprise