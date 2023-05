L'interprofession de la pêche veut éviter les captures accidentelles de tortues marines

L’interprofession ARIPA et ses partenaires (CRPMEM de La Réunion, O2PC Réunion, CITEB et Kélonia) deviennent lauréats du Fonds pour la science et la recherche du Marine Stewardship Council (MSC) dans l’objectif de mieux comprendre les interactions entre les tortues marines et la pêche réunionnaise. Nous publions ci-dessous le communiqué de l’Association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture (Apripa). (Photo d'illustration : Kélonia)

Suite à l’obtention en juillet 2022 de la certification "pêche durable" de sa pêcherie à l’espadon, l’association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture (ARIPA) vient de candidater et d’être sélectionnée avec ses partenaires locaux par le Fonds pour la science et la recherche du Marine Stewardship Council (MSC) pour le projet "SaveTurtleRUN" visant à réduire les captures accidentelles de tortues marines par les navires palangriers et à analyser les conditions environnementales de ces interactions afin d’améliorer leur survie.



L’association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture (ARIPA) a obtenu en juillet 2022 la certification de sa pêcherie palangrière à l’espadon par le standard du Marine Stewardship Council (MSC). Il s’agit de la première labellisation "pêche durable" obtenue par une pêcherie des départements d’outre-mer (DOM) relevant de la politique commune de la pêche (PCP).



La certification MSC garantit aux consommateurs un poisson d’origine sauvage prélevé de manière responsable sur un stock géré de façon durable selon les normes internationales les plus récentes et les plus exigeantes (www.msc.org). Cette certification est donc la reconnaissance impartiale de l’exploitation raisonnée, sélective et durable par les acteurs de la pêche réunionnaise de l’espadon, et plus globalement des ressources halieutiques du bassin maritime de l’océan Indien.



Candidate à un appel à projets du Fonds pour la science et la recherche du MSC en faveur de l’environnement et de la protection des espèces menacées, l’interprofession ARIPA, entourée de ses partenaires locaux, le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de La Réunion, l’association de préfiguration de l’organisation de producteurs des palangriers côtiers (O2PC) de La Réunion, le Centre technique de recherche et de valorisation des milieux aquatiques (CITEB) et du centre de soins des tortues marines Kelonia à La Réunion, vient d’être retenue parmi d’autres projets internationaux et se voit doter d’un financement de 57.000 euros pour la mise en œuvre de SaveTurtleRUN.



Ce projet de recherche, qui se déroulera sur les deux prochaines années, vise à améliorer les connaissances concernant les captures accidentelles de tortues marines par les pêcheurs palangriers côtiers, notamment à mieux comprendre les conditions environnementales de ces interactions. À partir des déclarations des pêcheurs collectées lors de ces captures accidentelles, les scientifiques tenteront d’identifier les facteurs qui limitent la présence des tortues marines.

Parallèlement, le centre Kelonia va poursuivre ses formations à destination des pêcheurs professionnels sur l’identification et la manipulation des tortues marines pour limiter le risque de blessures et favoriser leur survie lors de leur relâche dans le milieu naturel.



Charles Delmas, président de l’OPROMAR, famille professionnelle des palangriers côtiers et hauturiers de l’ARIPA, se réjouit "de l’obtention de ce financement privé, au bénéfice de la science et de l’environnement, qui confirme l’attachement profond de la pêche réunionnaise et des organismes scientifiques partenaires à la protection des espèces marines menacées et de leurs écosystèmes dans l’océan Indien, et plus largement à la préservation d’un avenir aux océans pour nos enfants".