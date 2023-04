Ce lundi 3 avril 2023, Météo France annonce la mise en place d'une vigilance jaune fortes pluies et orages pour l'Ouest et le Sud de La Réunion. "Des pluies localement soutenues se déclenchent, il n'est pas impossible d'entendre un coup de tonnerre. Une certaine prudence est donc de mise", indique Météo France. Sur les autres régions, le temps est guère plus agréable même si les précipitations sont moins marquées.