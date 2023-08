Une vigilance jaune vagues - submersion sera valable à partir du jeudi 4 août 2023 à 16 heures dans l'ouest et le sud. "Une houle australe assez énergétique de Sud-Ouest concerne en effet la côte entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table, en passant par Saint-Pierre. Elle s'amplifie pour atteindre 2 mètres 50 en baie de Saint-Paul et 3 mètres ailleurs" précise Météo France (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)