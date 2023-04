Ce mardi 11 avril 2023, Météo France a placé l'Ouest, le Nord et l'Est de l'île en vigilance jaune fortes pluies et orages. "Parvenu à la mi-journée c'est toujours la façade Nord qui essuie des précipitations : de Saint-Paul à Saint-Benoît en passant par le chef-lieu et les hauts, les averses restent modérés mais fréquentes, un coup de tonnerre ne pouvant être sereinement écarté", indique Météo France.