L'Établissement public foncier de La Réunion désigne ses vices-président(e)s

Après l’élection de Monsieur Patrice Selly en tant que Président du Conseil d’Administration de l’Établissement Public Foncier (EPF) de La Réunion le 2 juin 2026, ce jeudi 25 juin, ce sont les Vices-Président(e)s qui ont été désignés par le Conseil d’administration. Nous publions ci-dessous le communiqué

Ont été élus :

1 er Vice-Président(e)s : M. FONTAINE Erick (TO)

2 nd Vice-Président(e)s : M. TEVANE Victor (CINOR)

3 ème Vice-Président(e)s : Mme SANCH Céline (CIVIS)

4 ème Vice-Président(e)s : M. ANNETTE Christian (REGION)

5 ème Vice-Président(e)s : Mme ARZAL Sophie (DEPARTEMENT)

6 ème Vice-Président(e)s : M. BEDIER Joé (CIREST)

7 ème Vice-Président(e)s : Mme LALLEMAND Julie (CINOR)

8 ème Vice-Président(e)s : Mme LE TOULLEC Annick (TO)

9 ème Vice-Président(e)s : Mme NASSIBOU Laila (CIVIS)

10 ème Vice-Président(e)s : M. PAJANIAYE Jean-Louis (DEPARTEMENT)

11 ème Vice-Président(e)s : M. PEQUIN Jean-Marc (CIREST)

12 ème Vice-Président(e)s : Mme MANCIET Valérie (CINOR)

13 ème Vice-Président(e)s : Mme BENARD Fiona (CASUD)

14 ème Vice-Président(e)s : M. MANDRIN Xavier (CIREST)

Patrice Selly a rappelé que l’EPFR est au service des collectivités pour construire La Réunion de demain et répondre aux défis du logement, du développement économique et du rééquilibrage territorial.

À l’ordre du jour, les administrateurs ont également voté le Compte Financier Unique (CFU) et l’affectation des résultats.

Ce qu’est le Compte Financier Unique

Le Compte Financier Unique (CFU) est désormais la nouvelle présentation des comptes locaux depuis 2024, en fusionnant le compte administratif (ordonnateur) et le compte de gestion (comptable public) en un seul document.

Il vise à simplifier les procédures, améliorer la lisibilité des comptes et renforcer la transparence, tout en maintenant les rôles et responsabilités de chacun.