L'Étang-Salé célèbre ses 130 ans, un anniversaire historique

La commune de l'Étang-Salé a célébré, en 2024, le 130e anniversaire de sa création. À cette occasion, la ville a mis en place un programme de manifestations culturelles, patrimoniales et sportives destiné à valoriser l'histoire locale et à renforcer la cohésion territoriale. Elle dresse ce lundi 21 septembre 2026, un bilan de cette année de commémoration. (Photo DR Ville de l'Étang-Salé)

"Cette année de commémoration, entièrement consacrée à la valorisation du patrimoine local, au dynamisme des quartiers et à la cohésion du territoire, a constitué une réussite majeure", se réjouit la commune dans un communiqué publié ce lundi 21 septembre 2026.

Aujourd'hui, la municipalité souhaite revenir sur les moments forts de cet anniversaire et, adresser ses remerciements au conseil départemental de La Réunion. "Son soutien financier a été décisif pour concrétiser ce projet ambitieux et offrir à la population des festivités à la hauteur de l'événement", écrit la Ville.

Plusieurs initiatives ont permis de valoriser le patrimoine communal :

• Hommage aux anciens maires : la salle du conseil municipal a été renommée Ernest Legros, en reconnaissance des treize maires qui se sont succédé depuis 1894.

• Témoignages vidéo : en partenariat avec les associations Hit FM et Radio Pikan, des enregistrements ont été collectés auprès d'habitants afin de documenter la mémoire locale.

• Exposition itinérante "Tan-Salé dann tan margoz" : cette exposition a retracé l'évolution urbaine et humaine de la commune et s'est déployée sur plusieurs sites.

• Patrimoine ferroviaire : lors des Journées européennes du patrimoine, une exposition et un livret documentaire ont été consacrés à l'histoire du chemin de fer local.

• Reconnaissance des commerçants : un trophée a été remis aux commerçants de longue date en reconnaissance de leur implantation durable.

Le programme commémoratif comprennait pluseiurs manifestations :

• 21 septembre 2024 : rassemblement au stade Gilbert Delgard comprenant un défilé de véhicules anciens, un concours gastronomique traditionnel, des concerts et des expositions artistiques. Une épreuve sportive (Trail des Sables) organisée par l'association Dominicaine Athlétisme s'est déroulée en parallèle.

• Grand Prix de Pétanque : cette compétition s'est tenue le week-end suivant et a réuni des participants de l'ensemble de l'île.

• Marché de Noël (22 décembre 2024) : l'avenue Raymond Barre a été piétonnisée pour accueillir des stands artisanaux, des animations familiales et des concerts.

• Actions de proximité (juin à décembre 2024) : des fêtes de quartier ont été organisées à la Ravine Sèche et au Maniron, ainsi qu'un événement au case du Lambert.

Un programme complet, composé d'activités destinées à différents publics, tel que les seniors, avec des ateliers culinaires avec chef et animation karaoké. Mais aussi des activités pour les plues jeunes comme les concours de dessin et la distribution de cadeaux commémoratifs lors de la rentrée scolaire 2024-2025 aux élèves des écoles maternelles et élémentaires.

"Cette opération a bénéficié du soutien financier du conseil départemental de La Réunion dans le cadre du Pacte Département et Territoires", précise la ville de l'Étang-Salé. "Le coût total de l'opération s'est élevé à 125.000 euros, dont 100.000 euros pris en charge par le Département (80 %)".

La municipalité de L'Étang-Salé a également remercié les associations, les bénévoles et les services communaux "pour leur implication dans la réalisation de ce programme".

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