L’Étang-Salé : les Jeux de la plage se déroulent ce week-end

Le week-end du 04, 05 et 06 août de 09h à 19h, la Ville de L’Étang-Salé et ses partenaires organisent la nouvelle édition des Jeux de la plage 2023. Au programme, des animations sportives, des activités ludiques, des activités culturelles et des concerts. Le site est ouvert à tout public ces samedi et dimanche

Les tournois se dérouleront sur inscription directement sur place et seront ouverts aux participants à partir de 13 ans. Le plateau artistique sera ouvert de 16h30 à 18h15 avec les concerts des artistes chanteurs tels que Mael, Jawex, Mei Li, Fe pa in kont, Ravnal, fleur et Mano.

- Le salon du livre « Zarlor » -

De 09h à 16h se tiendra aussi la première édition du salon du livre « Zalor ». Ces 3 jours visent à structurer la filière du livre, à recréer du lien et à partager le goût de la lecture avec la présence de divers stands.

La bibliothèque André Malraux de L’Étang-Salé sera également présente et proposera des animations telles que le retour de l’évènement "1 livre 1 transat".