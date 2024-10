Ce mercredi 16 octobre 2024, la Caz'Rose Run Odysséa partage son programme d’ateliers de soins de bien-être et d’activité physique adaptée pour le mois de novembre. Entre relaxation, naturopathie et socio-esthétique, c'est un véritable moment de détente et de lâcher prise qui est proposée aux participantes. Nous publions le programme ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)