La Clinique Sainte-Clotilde, première structure réunionnaise labellisée employeur pro-vélo

Porté par la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette) et soutenu par l’ADEME (Agence de la Transition Écologique), le label Employeur Pro-Vélo valorise les sites employeurs qui mettent en œuvre des actions pro-vélo ambitieuses. Le Groupe de Santé Clinifutur est fier d’annoncer la labellisation niveau Or de la Clinique Sainte-Clotilde, grâce à un score permettant d’atteindre plus de 77% des objectifs. Nous relayons leur communiqué.

Développer la pratique du vélo auprès de tous les collaborateurs, patients, visiteurs et fournisseurs est une des priorités des actions mobilité pour les établissements du Groupe de Santé Clinifutur. La Clinique Sainte-Clotilde, qui regroupe aussi sur son pôle de santé un centre de dialyse, un cabinet de radiologie, un laboratoire, ainsi qu’un centre de rééducation, leur permet à tous de bénéficier aujourd’hui de sa politique pro-vélo.

Le Groupe de Santé Clinifutur, dans le cadre ses projets transition énergétique et impacts environnementaux, décline un volet mobilité. Il concerne les déplacements des professionnels, des patients et des visiteurs. Plusieurs Plans de Déplacement Inter Entreprises se sont succédés depuis plusieurs années et de nombreuses initiatives sont portées pour fédérer les professionnels autour des alternatives à la voiture solo : test et mise en place de navette en lien avec les intercommunalités, découverte des transports en commun et du covoiturage, télétravail, rapprochement du domicile, marche à pied, vélo….

La Clinique Sainte-Clotilde décline depuis plusieurs années cette démarche de conduite au changement pour inciter ses salariés à réduire l’utilisation de la voiture solo pour se rendre au travail, désengorger les routes et les espaces dédiés au stationnement et améliorer la satisfaction des usagers. Deux parkings voiture sont actuellement disponibles sur le site (dont un réservé aux professionnels depuis 2018). Néanmoins, les usagers du parking, étant confrontés quotidiennement à la difficulté d’accéder aux places disponibles, un troisième est en préparation. Sa mise en service se fera avec le lancement de mesures supplémentaires d’incitation aux alternatives à la voiture solo pour les collaborateurs de la clinique (accompagnement mobilité financier).

Concernant la pratique du Vélo (et équivalent), en alternative à la voiture solo dans le cadre des trajets domicile-travail, de nombreuses actions ont été menées sur le groupe afin de motiver et accompagner les salariés de ses établissements. Par exemple, il y a eu deux campagnes d’aide en trésorerie à l’acquisition de vélos, avec possibilité d’un prêt employeur à taux zéro, et avec le soutien du l’ADEME qui a également permis à la Clinique Sainte-Clotilde d’aménager en 2019 un local à vélo à destination de l’ensemble des collaborateurs du site. Ce garage vélo sécurisé dispose de douches et de casiers pour le confort des cyclistes, et est équipé de divers outils de maintenance pour le petit entretien des vélos sur place.

Afin de valoriser cet engagement, les équipes de la clinique se sont lancées en 2022 dans l’aventure Objectif Employeur Pro-Vélo (OEPV), un programme co financé par les Certificats d'économies d'énergie (CEE) visant à accompagner les employeurs privés, publics et associatifs dans le développement d’une culture vélo. Le budget d’investissement engagé par la Clinique Sainte-Clotilde s'élève à plus de 28 000€ depuis 2020, en partie subventionné par l’ADEME et par le programme OEPV. Grâce à un parcours d’accompagnement sur-mesure et des aides financières, la clinique a pu mettre en place des équipements et services, tels que :

- Proposer aux salariés des ateliers (essais de VAE et de vélo cargo, remise en selle, …) et des formations (sécurité à vélo,…) ;

- Proposer des sessions de maintenances et réparation des vélos et trottinettes ;

- Installer des arceaux supplémentaires et améliorer le confort dans le garage à vélo (patères, portes serviettes,…) ;

- Rédiger un Guide Vélo (incluant les règles de sécurité) à destination des salariés ;

- Fournir des kits de sécurité aux cyclistes ayant participé aux événements

- Construire un abri vélo de 6 places dédié aux visiteurs ;

- Et bien plus encore.

À l’issue de l’accompagnement et d’un audit effectué à partir d’un cahier des charges contenant 5 thématiques (pilotage et stratégie, communication et mobilisation, services, sécurité et équipements), nous avons obtenu la labellisation niveau OR, soit le plus haut niveau possible ! Ce résultat est une véritable reconnaissance du travail réalisé par les équipes de la clinique pour agir de manière positive sur le bien-être physique et mental des collaborateurs et sur l’environnement. Premier de La Réunion à obtenir cette labellisation sur La Réunion, pour la Clinique Sainte-Clotilde, le Groupe de Santé Clinifutur poursuit ses efforts avec la labellisation à venir du pôle de Santé de la Clinique Les Orchidées, situé au Port.

En effet, en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le vélo apporte de nombreux bénéfices à tous : amélioration de la qualité de vie au travail, pratique du sport régulière, diminution du stress, diminution du temps de trajet, souplesse. Nous observons une belle évolution des moyennes d’occupation mensuelle du parking vélo dédié aux professionnels (40 places disponibles) : 50 cyclistes différents par mois en 2023, contre 4 cyclistes en 2019. Les retours d’expérience utilisateurs en faveur des évolutions des aménagements sont tous très positifs, comme le démontre le témoignage de M. Guillaume Thomardel, Directeur des Services de Soins Infirmiers : « J'utilise le vélo à assistance électrique pour venir au travail depuis septembre 2022. N’étant pas spécialement sportif, mon trajet quotidien, d’une distance de 30 km aller/retour avec 600m de dénivelé, ne revêt pas de caractère difficile ; au contraire j'y trouve plusieurs avantages : forme physique, rapidité de déplacement, économies financières, sentiment positif écologique… Les équipements de la clinique sont parfaits pour les cyclistes."

La direction de la clinique et ses équipes poursuivent la mise en oeuvre du plan d’action transition énergétique du Groupe de Santé Clinifutur afin de pérenniser cette démarche incluant les actions d’aménagement et de proximité (ateliers, réparations et formations…).

