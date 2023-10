La double épidémie de grippe et de gastro-entérite se poursuit

Ce vendredi 13 octobre 2023, Santé Publique France fait le point sur les épidémies en cours à La Réunion. S'il est constaté une baisse des passages aux urgences pour la gastro-entérite, pour la grippe ils sont en hausse. Pour la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans, les indicateurs sanitaires sont à la hausse avec une augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations sans pour autant noter de contexte d’épidémie.

Point épidémiologique régional - Semaine 40 (2 au 8 octobre 2023)

Les passages aux urgences était en augmentation en S40 (n = 4 262) comparés à la semaine précédente (n = 3 828), soit une hausse de 11%. Les passages aux urgences des moins de 15 ans étaient en progression en S40, soit 15% de plus que la S39. Chez les personnes de 65 ans et plus, le nombre de passages aux urgences en S40 était également à la hausse par rapport à la S39 (+11%).

La participation du réseau de médecins sentinelles était de 82% en S40 vs 93% la semaine précédente. Le nombre de consultations de ville était à la baisse en S40 avec un nombre de 2 841 consultations en S40 contre 3 615 en S39. Les consultations pour IRA amorçaient une baisse en S40 (5,7% vs 6,5% en S39) alors qu’elles étaient à la hausse pour la gastro-entérite (4,0% en S40 vs 3,2% en S39).

- COVID-19 aux urgences -

Le nombre de passages aux urgences pour motif de COVID-19 restait toujours faible avec une stabilité des passages en S40 comparé à la semaine précédente (6 passages en S40 vs 8 en S39) (Figure 3). Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences pour un motif de COVID-19 était également faible avec seulement 4 hospitalisations en S40 versus 5 hospitalisations en S39 (Figure 4).

- Mortalité (toutes causes) -

En S38, 112 est le nombre de décès observé, tous âges et toutes causes. Le nombre de décès observé était à la hausse comparé à la S37 (n=105) et était légèrement supérieur au nombre de décès attendu (n=109). Chez les moins de 15 ans, 3 décès ont été observés en S38 (2 décès attendus), et était stable comparé à la semaine précédente (3 décès observés). Chez les plus de 65 ans, en S38, 82 décès ont été observés vs 82 attendus. Ce chiffre était à la hausse comparé à la S37. Les décès observés en S37 étaient au nombre de 76. Aucun excès significatif de mortalité toutes causes n’a été observé depuis la semaine 34- 2022 (du 08 au 14 août 2022) à La Réunion.

- Grippe -

Le nombre de passages aux urgences pour un syndrome grippal augmentait de 30% en S40 comparé à la semaine précédente (60 passages aux urgences en S40 contre 46 passages en S39 %) (Figure 5). Les hospitalisations étaient également en hausse avec 17 hospitalisations en S40 vs 11 en S39. Les personnes âgées de moins de 15 ans représentaient 42% des passages aux urgences pour syndrome grippal en S40. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait néanmoins faible et pour représenter seulement 1,5% de l’activité totale.

Depuis le début de l’épidémie de grippe, 7 cas graves ont été notifiés par les services de réanimation parmi lesquels, 6 adultes et un enfant. La totalité de ces cas présentaient au moins une comorbidité. D’un point de vue virologique, l’essentiel des cas graves (n=6) avaient contracté une grippe de type A.

Pour la semaine 40, on constate une intensification de l’impact sanitaire qui reste à confirmer pour les prochaines semaines,

La surveillance virologique identifie une circulation majoritaire de grippe de type A(H3N2) (Figure 8). Le taux de positivité était à la baisse en S40 avec 39% des tests positifs pour les virus grippaux en S40 contre 49% en S39 témoignant toujours d’une circulation virale intense sur le territoire réunionnais. La Réunion reste en épidémie de grippe.

En médecine de ville, la part d’activité pour infections respiratoires aigües (IRA) était en baisse avec 5,7% de l’activité totale en S40 contre 6,5% en S39 mais, restant au dessus de la moyenne 2013-2022 (Figure 7).

- Bronchiolite (chez les moins de 2 ans) -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient à la hausse avec 40 passages aux urgences en S40 contre 35 en S39 (Figure 9).

Le nombre des nouvelles hospitalisations était en forte hausse en S40 avec 24 hospitalisations versus 10 en S39 (Table 1). Sur le total des hospitalisations pour les moins de 2 ans, 3 enfants sur 10 l’ont été pour un motif de bronchiolite soit deux fois plus que la semaine précédente (Table 1).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 10,2% en S40 contre 9,5% en S39.

Concernant la surveillance virologique, un seul VRS (type B) positif a été identifié en S40 comme en S39 (Figure 10). La Réunion n’était pas dans un contexte d’épidémie de bronchiolite malgré une hausse des indicateurs sanitaires.

- Gastro -

En S40, les passages aux urgences pour motif de gastro-entérite étaient à la baisse comparés à la semaine précédente. Le nombre de passages aux urgences pour motif de gastro-entérite tous âges était de 122 passages en S40 versus 135 en S39, soit une baisse de 10% (Figure 11). Le nombre d’hospitalisations était aussi à la baisse avec 10 hospitalisations en S40 vs 13 en S39.

Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour motif de gastro-entérite diminuaient (n=71) comparés à la semaine précédente (n=89), soit une baisse de 20% (Figure 12). Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient stables avec 6 hospitalisations en S40 comme en S39.

En S40, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était de 10,4% vs 14,0% la semaine précédente.

La Réunion reste dans un contexte d’épidémie de gastro-entérite malgré une baisse des indicateurs sanitaires à confirmer les prochaines semaines.

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe augmentait pour se situer à 4,0% en S40 (Figure 13). La part d’activité se situait au dessus de la moyenne 2013-2022.

