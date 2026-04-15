La Fédération des comités de gestion des oeuvres sociales et hospitalières d’Outre-mer officiellement créée

La Fédération des Comités de Gestion des Œuvres Sociales et Hospitalières d’Outre-Mer (CGOSH-OM) vient d’être créée afin de représenter plus de 25.000 hospitaliers ultra-marins et renforcer leur poids face aux institutions. Cette semaine du 13 au 19 avril 2026, dans le cadre de ses actions de coopération et d’échanges, le Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion (Cogohr) accueille la délégation des CGOSH-OM. (Photo DR)

Une nouvelle structure voit le jour dans le paysage hospitalier ultramarin. La Fédération des Comités de Gestion des Œuvres Sociales et Hospitalières d’Outre-Mer (CGOSH-OM) a pour ambition de fédérer et de représenter les acteurs des œuvres sociales des territoires d’Outre-Mer.

Constituée sous le statut d’association loi 1901, cette fédération regroupe des comités issus de plusieurs territoires : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon et La Réunion.

- Une voix collective pour peser davantage -

Avec cette création, les CGOSH ultramarins entendent parler d’une seule voix. L’objectif est clair : "représenter collectivement l’ensemble des CGOSH d’Outre-Mer auprès des tutelles et partenaires institutionnels", mais aussi "apporter une réponse coordonnée et homogène aux autorités".

La fédération ambitionne ainsi de renforcer son poids dans les discussions, que ce soit à l’échelle locale ou nationale. Elle se positionne également comme une force de négociation, capable d’obtenir des prestations et services avantageux pour l’ensemble de ses membres.

- Plus de 25.000 agents concernés -

Cette nouvelle organisation représente désormais plus de 25.000 agents hospitaliers ultramarins. Il s’agit d’une première : jamais une structure de ce type n’avait encore vu le jour pour les œuvres sociales hospitalières des Outre-Mer. Sa gouvernance repose sur un principe de présidence tournante, afin de garantir une représentation équilibrée entre les territoires.

La fédération revendique un fonctionnement basé sur l’égalité entre territoires, tout en tenant compte de leur poids démographique. "L’objectif est d’assurer une équité de traitement entre les territoires, quels que soient leur taille ou leur poids démographique, tout en préservant l’autonomie et les spécificités locales de chaque comité", souligne le communiqué.

Ce modèle vise également à "favoriser une solidarité active, où les territoires les plus modestes bénéficient de l’expertise et des ressources collectives" et "créer un effet de levier puissant, renforçant la capacité d’action et d’influence de l’ensemble des membres".

- Un nouvel acteur du dialogue social -

Au-delà de sa structuration, la Fédération des CGOSH-OM affiche une ambition plus large : devenir un acteur incontournable du dialogue social. Elle entend ainsi "défendre efficacement les intérêts des hospitaliers ultramarins" et promouvoir des politiques sociales adaptées aux réalités de ces territoires.

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