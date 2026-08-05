Santé : la marche de la mutualité va s'élancer de la Saline-les-Bains

La Marche de la mutualité revient le dimanche 23 août 2026, sur le parcours de santé situé à proximité du stade de la Saline-les-Bains. Pour sa 28ème édition, l’événement invite les Réunionnais à marcher autrement grâce à la respiration et à la marche afghane. Plusieurs parcours seront proposés pour les marcheurs de tous niveaux, 2 km, 6 km, 12 km et un parcours d’orientation pour les enfants de 6 à 12 ans. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Mutualité de La Réunion)

Organisée par la Mutualité de La Réunion, cette manifestation devenue incontournable rassemble chaque année plus de 3 500 participants, toutes générations confondues, autour d’un même objectif : promouvoir le bien-être, l’activité physique et la respiration dans un cadre convivial, familial et accessible à tous.

Bien plus qu’un rendez-vous sportif, la Marche de la Mutualité est une journée de sensibilisation et de partage qui permet à chacun de prendre soin de sa santé à son rythme, tout en découvrant des pratiques simples à intégrer dans son quotidien.

- En 2026, on apprend à marcher… autrement -

Parce qu'elle est naturelle, peu coûteuse et praticable à tout âge, la marche constitue l'une des activités physiques les plus efficaces pour préserver sa santé et sa qualité de vie. Seul, en famille ou entre amis, chacun peut y trouver son rythme et les bienfaits d'une activité régulière.

Pour cette nouvelle édition, la Marche de la Mutualité mettra à l’honneur une pratique originale associant mouvement et respiration : la marche afghane.

Cette technique consiste à synchroniser ses pas avec sa respiration selon différents rythmes. Accessible au plus grand nombre, elle permet d’aborder la marche de manière plus consciente, plus apaisée et plus efficace.

À travers ce thème, la Mutualité de La Réunion souhaite inviter les participants à redécouvrir un geste simple du quotidien : marcher. Marcher pour bouger, pour respirer, pour mieux gérer son effort, mais aussi pour retrouver de l’énergie, de la sérénité et une meilleure endurance.

Cette édition 2026 sera ainsi placée sous le signe du souffle, du mouvement et du bien-être, avec une ambition forte : montrer que l’activité physique peut être pratiquée autrement, de façon progressive, accessible et adaptée aux capacités de chacun.

- Quatre parcours pour tous les âges et tous les niveaux -

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, quatre parcours seront proposés :

- un parcours découverte de 2 km, accessible aux débutants et aux personnes souhaitant marcher tranquillement ;

- un parcours familial de 6 km, conçu pour partager un moment sportif et convivial en famille ou entre amis ;

- un parcours sportif de 12 km, destiné aux marcheurs souhaitant relever un défi plus soutenu ;

- un parcours d’orientation réservé aux enfants de 6 à 12 ans, associant activité physique, observation et découverte.

Chaque participant pourra ainsi choisir le parcours correspondant le mieux à son niveau, à son âge et à ses envies.

Une journée complète dédiée au mieux être

Tout au long de la journée, le public pourra également profiter d’un village d’animations réunissant de nombreux acteurs de la santé, de la prévention, du sport et du bien-être.

Plusieurs temps forts seront proposés :

- des stands de prévention et de promotion de la santé ;

- des conseils et informations pour mieux prendre soin de soi au quotidien ;

- des animations destinées aux enfants et aux familles ;

- des activités physiques et sportives accessibles à tous ;

- des temps de découverte autour de la respiration, du mouvement et du bien-être ;

- des animations conviviales favorisant les échanges entre les participants, les associations et les professionnels présents.

À partir de midi, la manifestation se poursuivra dans une ambiance festive avec des animations musicales, avec notamment Missty en tête d’affiche.

- Le saviez-vous ? 10 minutes de marche après le repas peuvent faire la différence -

Marcher 5 à 15 minutes après un repas est un geste simple qui contribue à améliorer le contrôle de la glycémie et à faciliter la digestion. En sollicitant les muscles juste après avoir mangé, l'organisme utilise plus efficacement le glucose présent dans le sang, ce qui limite les pics de glycémie.

Des études scientifiques montrent également que cette courte marche favorise le transit intestinal, réduit les sensations de ballonnements et participe au bien-être général. Au-delà de ses bénéfices physiques, elle constitue aussi un moment propice pour se détendre, respirer et réduire le stress.

Un conseil facile à adopter au quotidien : après le déjeuner ou le dîner, remplacez quelques minutes de canapé par une courte promenade. Votre corps vous dira merci.

Sources : travaux publiés dans l'European Journal of Epidemiology et recommandations relayées par des spécialistes en médecine métabolique et en gastro-entérologie.

Inscription ici ou au 0262 947 700.