Pour ce dernier jour de week-end, Matante Rosina annonce du beau temps . Même si quelques averses concernent l'est ce dimanche 18 février 2024 dès les premiers rayons du soleil, elles ne vont pas durer longtemps et laisser place au soleil. Dans l'après-midi, des petites pluies pourraient concerner les hauts de l'ouest. Le vent souffle assez fort dans le sud et aussi à Sainte-Marie. (photo rb/www.imazpress.com)