La Mission intercommunale Ouest, compte parmi les structures labellisées du réseau des Missions Locales

À l’issue de la Commission nationale de labellisation qui s’est réunie le 17 décembre 2025, la Mission intercommunale Ouest s’est vu décernée le Label du réseau des Missions Locales. Une fierté pour la structure qui voit se concrétiser son engagement dans une démarche ambitieuse, la reconnaissance de la qualité de l’accompagnement proposé et plus globalement, son appartenance au réseau des Missions Locales. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Pour arriver à l’obtention de ce label, la Mission Locale a dû mener un travail de fond qui a inclus l’ensemble de ces membres, qu’ils s’agissent de la présidence, de la direction ou des professionnel.les.

Pour ce faire, la structure s’est appuyée sur un référentiel de labellisation, conçu avec l’appui de 70 structures du réseau des jeunes et des partenaires, et qui recense les critères à atteindre pour prétendre à la labellisation.

Auditée le 7 et 8 octobre 2025, la structure a accueilli un binôme d’auditeurs (composé d’un auditeur certifié Afnor et d’un auditeur du réseau des Missions Locales) chargé de procéder à l’audit. Cette journée a permis de tirer de premiers enseignements et à apporter un éclairage pour les membres de la structure qui ont, d’une part, mesurer le chemin parcouru et le sérieux du travail réalisé et d’autre part les perspectives d’amélioration.

Le travail et l’engagement de tous les professionnel.les ont été reconnus par les membres de la Commission nationale de labellisation (composée de membres du réseau, de représentants de l’Etat, de collectivités territoriales et du monde associatif et économique) qui ont décerné le Label à la Mission Intercommunale Ouest

- Les objectifs de la labellisation -

La mise en œuvre de ce label vise à formaliser le processus d’amélioration continue de la qualité des services rendus aux jeunes au sein des Missions Locales, des Associations régionales (ARML) et de l’Union nationale des Missions Locales (UNML) et de garantir la conformité des prestations délivrées et l’égalité de traitement des demandes.

La démarche poursuit trois objectifs :

- L’identification de l’action spécifique et innovante des Missions Locales avec les jeunes et les partenaires dans les territoires, dont les entreprises ;

- La garantie donnée aux financeurs et aux jeunes de la qualité et de la conformité de cette pratique commune et partagée par le réseau, s’appuyant sur un référentiel commun ;

- La valorisation de cette pratique, au sein du réseau national comme auprès des jeunes, des partenaires et des financeurs.

Verbatim de la direction :



"La labellisation est une démarche exigeante mais profondément structurante. Elle nous a permis de revisiter nos pratiques, de conforter nos points forts, mais aussi d’identifier collectivement nos marges de progression. Ce label, c’est d’abord la reconnaissance du travail de fond mené par les équipes au quotidien, au service des jeunes. Il conforte notre rôle dans le service public de l’emploi, il crédibilise nos partenariats et il crée un cap partagé. C’est aussi un levier concret pour continuer à professionnaliser nos équipes, améliorer notre pilotage, et garantir à chaque jeune un accompagnement de qualité, où qu’il soit sur notre territoire. Enfin, c’est un facteur de mobilisation : cette dynamique a renforcé l’implication des professionnel·les et la fierté d’appartenance à un réseau national. La labellisation n’est pas une fin en soi, mais un point d’appui solide pour la suite."

La démarche de Labellisation :

Le Conseil d’Administration de l’UNML a décidé d’engager le réseau des Missions Locales dans une démarche de labellisation. Cette démarche vise à inscrire le réseau (436 Missions Locales, 15 ARML et l’UNML) dans une démarche d’amélioration continue répondant aux attentes des jeunes, des entreprises, mais aussi de ses partenaires financeurs et opérationnels. Elle porte l’ambition du réseau d’un service public territorialisé de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’autonomie, performant, cohérent à l’échelle nationale, ancré dans la réalité sociale et économique des territoires, et à l’écoute des besoins des jeunes.

La Mission Intercommunale Ouest



Membre du réseau des Missions Locales, la Mission Intercommunale Ouest accompagne chaque année près de 8.000 jeunes vers une insertion durable et personnalisée. Intervenant sur tout le territoire de l’Ouest de la Réunion, elle compte 14 lieux d’accueil et 155 professionnel·les engagés au nom de la réussite de la jeunesse.