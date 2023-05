Vous passerez bien la Nuit aux musées

La Nuit européenne des musées se tiendra ce samedi 13 mai 2023 dans tout le département. Plusieurs musées et sites patrimoniaux de l'île participent à cette 19ème édition et proposent des animations nocturnes du nord au sud. Au programme : visites commentées, ateliers créatifs, projections, expositions ou encore concerts. (Photo photo RB imazpress)

À travers toute la France et l'Europe, les musées ouvrent leur porte gratuitement pour une nocturne visant à démocratiser l’accès à la culture et rendre accessible à tous la richesse et la diversité de leurs œuvres et collections.

À La Réunion, dix musées et sites patrimoniaux participent à une programmation riche en animations.

- Des expériences insolites -

Des animations inédites sont organisées pour l'occasion par les musées réunionnais.

Ce soir à Saint-Denis, il sera possible de traverser la maison Carrère, les yeux bandés, guidés par la voix à travers les différentes pièces du batiment historique. Dans chaque espace, les visiteurs pourront ouvrir leurs yeux et seront éclairés à la flamme d’une lanterne. À l'extérieur, dans les jardins, un duo de cordes cloturera la soirée par une représentation de violoncette et violon.

Aux sons des flûtes, violons et percussions, un spectacle de musique classique du sud de l'Inde et des danses folkloriques rythmeront la soirée au musée du sel de Saint-Leu.

Du côté de Saint-Louis, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien (MADOI) organise un bal bollywood dès 19h30. Le spectacle proposé par la compagnie Dansez Masala souhaite inviter les participants à découvrir "un duo de danse inclusive d'expression indienne et fusion Bollywood".

À la cité du Volcan au Tampon ce sera soirée "découverte des merveilles du ciel austral". Une projection du ciel et une vidéo seront diffusé à l'interieur d'une sphère céleste et un atelier d'observation au téléscope sera mis en place. Dans une autre partie du musée, une exposition immersive sur le célèbre couple de volcanologue français Maurice et Katia Krafft emportée il y a 30 ans par une nuée ardente de l’éruption du Mont Unzen au Japon. Des animations sur le monde des chauves-souris seront aussi à explorer.

La saga du rhum mettra elle en avant, "Chemin Volkan", une exposition temporaire photographique d'Olivier Lardeux. Pendant plus d'un an, le photographe a parcouru le village de Bourg Murat à la rencontre des habitants de son quartier et a voulu partager la magie des rencontres qu'il a pu y faire. Une rencontre avec l'artiste et une projection en continu du film "Chemin Volkan, contes photographiques" compléteront la nocturne du musée de Saint-Pierre.

Une visite du musée historique de Villèle, un concert rock au musée d'histoire naturelle, et une exposition à l'arthothèque de Saint-Denis seront également proposés pour cette nuit européenne.

- Valoriser l'éducation artistique et culturelle -

En parallèle, "la classe, l'œuvre", un projet d'éducation artistique et culturelle mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, a permis aux élèves de s'approprier le patrimoine commun présent dans un musée près de chez eux et de participer à sa transmission dans la forme d'expression de leur choix.

En maternelle, primaire, collège ou encore lycée, ils ont ainsi étudié tout au long de l'année une oeuvre pour en faire une médiation.

Les résultats de ce dispositif éducatif seront présentés ce samedi soir dans plusieurs musées comme à Villèle où l'histoire du fusil de François Mussard sera racontée par des élèves de différentes sections de bac pro du lycée François de Mahy de Saint-Pierre à travers une pièce de théâtre et une exposition.

Au musée Stella Matutina, des élèves donneront vie aux différents modes de transport présents dans le parcours muséographique. "Par petits groupes de cinq, ils se questionneront sur un mode de transport pour comprendre son époque, ses matériaux, son utilité, son bruit. C’est à travers son ombre qu'ils dévoileront celui-ci, pour lui donner vie et permettre un voyage dans le temps" précise le communiqué du musée.

Enfin, les élèves de CE2 des écoles élémentaires Les Girofles et Michel Debré interpreteront la fable "Le corbeau voulant imiter l'aigle" de Jean de La Fontaine de façon théatrale et proposeront un travail de gravure à partir d'une des gouaches de Marc Chagall, pour l'illustrer.



Retrouvez plus d'informations sur la 19ème édition de la nuit européenne des muséees ici.

