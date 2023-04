Après une nuit plutôt arrosée et orageuse, Matante Rosina n'aura guère de temps pour se reposer. Dans la journée, la pluie devrait faire son retour après une courte accalmie. "Les averses, localement soutenues et parfois associées à des coups de tonnerres dans le Sud et l'Ouest, tendent à toucher toute l'île", note Météo France. (Photo illustration pluie photo RB/imazpress)