La Possession : 14e édition du Festival Vita Danse

Du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2024, le Festival Vita Danse fait son retour pour une 14e édition au Gymnase Daniel Narcisse, à La Possession. Au programme de la semaine, gala de danse caritatif, flash mob géant, concours de talent "School Challenge", des chorégraphies entre professeurs et personnalités du péi et une compétition de danse latine. Il sera également possible de s'entraîner avec Christophe Licata et Alizée et Elsa Blois, de Danse avec les Stars, lors d'un stage de danse exclusif (Affiche Vita Danse)

Pour assister à la soirée de gala : Monticket.re

Le programme et l'inscription aux shows Vita Danse