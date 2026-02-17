La Possession : la bretelle de sortie de l'échangeur Ravine à Malheur rouverte à la circulation

(Actualisé) Sur la RN1 à la Possession, le CRGT informe que la bretelle de sortie de l'échangeur Ravine à Malheur dans le sens Ouest/Nord est rouverte à la circulation. Pour rappel, dans le cadre de la suite des travaux d’aménagement du nouvel échangeur de la Possession, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté mer entre la Ravine Lafleur et l'échangeur de la Possession les nuits de cette semaine de 20h à 5h (Photo : eg/www.imazpress.com)