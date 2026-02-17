Volcan : cinquième jour d'éruption, une seule bouche éruptive reste active

L'éruption du Piton de la Fournaise se poursuit pour la cinquième journée de suite en ce mardi 17 février 2026. "Une seule bouche éruptive reste active sur le flanc sud-sud-est, avec des fontaines de lave d’environ 15 m de hauteur", indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Ce cône reste ouvert, permettant à la lave de s’écouler librement. Le front est toujours figé dans la partie basse des Grandes Pentes, à environ 2,6 km de la RN2. L'accès à l'enclos reste interdit au public (Photo : rb www.imazpress.com)

La coulée reste bien chenalisée à proximité du site éruptif.

Selon l'OVPF, "l’intensité du trémor est globalement stable, avec une très légère diminution au cours de la nuit et de petites variations liées à des variations d'activité des fontaines de lave".

Une sismicité persistante sous le sommet indique que le système reste sous pression. De nouvelles ouvertures de fissures restent possibles.

Une reconnaissance de terrain effectuée, grâce au concours de la SAG et du PGHM, a permis de confirmer une activité soutenue au niveau du site éruptif.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026.

La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. 35 minutes plus tard, à 10 heures, la lave arrivait à la surface, indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).

Quatre fissures étaient alors ouvertes, deux restent actives dans l'après-midi.

- Un ancien cône s'effondre et provoque un immense panache de fumée -

Ce dimanche vers 14 heures, l'activité du volcan a causé l’effondrement d’un ancien cône situé en aval du site éruptif. Cela a provoqué de petites coulées de type pyroclastique, soit une nuée ardente constituée d’un mélange de gaz chaud et de blocs de lave.

"Cet effondrement est vraisemblablement lié à l’accumulation de lave en amont de ce cône, dont la structure a fini par céder", explique l'OVPF. Regardez.

L'Observatoire précise : "l’interaction entre la lave et de l’eau a probablement favorisé la production d’une activité phréatique associée (vaporisation brutale d’eau au contact de la lave)".

À la suite de l’effondrement survenu hier en aval du site éruptif, les coulées se sont réorganisées en un chenal bien délimité en amont des Grandes Pentes.

- Des images réalisées par Imaz Press dès le début de l'éruption -

Premier média à avoir annoncé l'entrée en éruption du Piton de la Fournaise, Imaz Press a aussi très vite réalisé des images aériennes de l'événement

Voici les premières images réalisées par notre photojournaliste. Regardez.

Notre photographe a survolé l'éruption ce dimanche en fin d'après-midi. Le spectacle était de toute beauté. Regardez

- L'accès à l'enclos reste interdit -

Le préfet a déclenché en urgence l’alerte 2.1 Orsec "volcan : éruption dans l’enclos".

"L'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise, partie haute, partie basse, grandes pentes, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, reste interdit jusqu’à nouvel ordre" détaille la préfecture dans un communiqué publié vers 11 heures ce vendredi.

La préfecture rappelle que "le plan Orsec Volcan est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services". "Le danger demeure particulièrement élevé en période éruptive, notamment en raison des émissions de dioxyde de soufre, des risques d’effondrement de structures volcaniques, de chutes et de brûlures", assure la préfecture.

Le préfet rappelle aussi que "le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture" et qu'à "ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation".

Les services de l'État sont clairs. "Le non-respect d’un arrêté préfectoral constitue une contravention de 2e classe, passible d’une amende forfaitaire de 35 euros". Un montant majoré en cas de non-paiement dans les délais.

Notez également que des poursuites complémentaires peuvent être engagées en cas de circonstances aggravantes ou de mise en danger d’autrui.

Dans un communiqué publié dimanche, les autorités sanitaires ont mis en garde la population contre les émissions de dioxyde de soufre et les projections de cheveux de Pelé.

Lire aussi - Volcan : l'enclos toujours interdit au public, ah bon...

- Le volcan en éruption pour la deuxième fois de l'année -

La dernière éruption remonte à moins d'un mois. Après deux années de sommeil, le Piton de la Fournaise s'était réveillé le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45.

L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

Toute l'actualité du volcan est ici

www.imazpress.com/[email protected]