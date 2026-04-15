La Poste de La Réunion et Lefilariane célèbrent l’amour et la famille avec une collaboration artistique locale

À l’occasion de la Fête des Mères et de la Fête des Pères, La Poste de La Réunion poursuit et prolonge sa collaboration artistique avec Ariane Molinaro, jeune illustratrice réunionnaise connue sous le nom de Lefilariane. Cette collaboration donne naissance à une collection inédite, imaginée autour de l’amour, des liens familiaux et du partage. Nous publions ci-dessous le communiqué de La Poste (Photo : La Poste)

Les visuels, à la fois colorés, chaleureux et empreints d’humour, traduisent l’univers singulier de l’artiste, profondément ancré dans la culture et le quotidien des Réunionnais.

En s’associant à cette jeune créatrice locale, La Poste affirme son engagement en faveur de la valorisation des talents réunionnais et poursuit la modernisation de son image à travers des produits porteurs de sens, d’émotion et de proximité.

Le mardi 14 avril 2026, le bureau de poste de Saint-Pierre est devenu un véritable lieu de rencontre et d’échange. Clients et visiteurs ont pu découvrir la collection, dialoguer avec l’artiste, comprendre sa démarche créative et profiter de séances de dédicaces au sein même du bureau de poste.

À travers cette initiative, La Poste de La Réunion transforme ses bureaux en espaces vivants, ouverts à la culture et à la création, renforçant ainsi le lien avec ses clients et soutenant concrètement la scène artistique locale.