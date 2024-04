La Poste et la Seor s'unissent pour la biodiversité locale

Ce lundi 15 avril 2024, a eu lieu un grand chantier de plantation d’espèces endémiques entre La Poste et la Seor. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Le 25 janvier 2023, Philippe Wahl, Président directeur général du groupe La Poste et Allain Bougrain Dubourg, Président de la LPO, ont signé une convention de partenariat (2023-2025) en faveur de la biodiversité et la lutte contre l’érosion du vivant.

En mai 2022, le groupe La Poste a décidé d’intégrer un volet biodiversité dans sa stratégie RSE. Pour mener à bien cette ambition et agir sur le long terme, le groupe s’associe à la LPO, expert reconnu dans ce domaine. Ce partenariat naturel est fondé sur la valeur de proximité, commune aux deux entités et la mise en œuvre de plans d’actions locaux afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire.

Une collaboration locale avec la SEOR, un refuge LPO péi « site pilote »

La Société d'Etudes Ornithologiques de La Réunion (SEOR), représentant local de la LPO, et la Plateforme Industrielle du Courrier (PIC) de Saint-Denis ont collaboré pour que cette dernière devienne "site pilote" du programme Refuges LPO Péi en 2023.

Le site du bureau de poste de Salazie suivra.

Un refuge LPO Péi de type entreprise est un terrain sur lequel l'entreprise s’engage à accueillir, protéger et favoriser la faune et la flore sauvages, en respectant la charte des Refuges LPO et en s’appuyant sur les 15 gestes favorables à la biodiversité.

Une convention engage notamment l'entreprise à mettre en place un plan de gestion de ses espaces verts et à sensibiliser ses collaborateurs à la protection des espèces présentes sur le site.

La Plateforme Industrielle Courrier (PIC) située au Chaudron : site pilote Refuge LPO Péi

Bien qu’ils ne représentent que 10% de la surface du site, ses 3000 m2 d’espaces verts offrent de très belles possibilités d’aménagement en faveur de la biodiversité de proximité ! C'est pourquoi la PIC a été sélectionnée en tant que "site pilote" pour l'expérimentation du programme en 2023.

Après un premier diagnostic écologique, un plan d’action spécifique a été mis au point par la SEOR, avec un double objectif :

- tendre vers l’application d’un maximum de « Gestes Refuges » pour favoriser la faune et la flore locales et réduire l’impact écologique du site ;

- tester des aménagements expérimentaux qui pourront ensuite être proposés aux membres.

Pour Alain Bertin-Maghit (Directeur de la PIC ) "C'est dans ce cadre que nous avons décidé d’organiser un grand chantier de plantation d’espèces endémiques en faisant participer les équipes de la PIC, le 15 avril 2024. C’est important pour nous d’agir de manière concrète et collective, cela donne du sens à notre engagement".

Ainsi, une plantation de végétation indigène a été réalisée, un compost et des gîtes à insectes mis en place et une réflexion a été menée en concertation avec le personnel pour réduire la pollution lumineuse, en particulier dans la période actuelle des Nuits sans lumières pour les pétrels !

Camille Fahrner (SEOR, animatrice du programme Refuges LPO Péi) : "La SEOR est ravie d’accompagner La Poste de La Réunion et la PIC aujourd’hui.

Les postiers bénéficient ainsi d’une sensibilisation au programme Refuges LPO Péi, qui pourrait aussi leur donner envie de s’impliquer chez eux également. En effet, la cinquantaine de postiers a montré une forte motivation pour ce chantier de plantation."

Marc Roussin (consultant en restauration écologique) a lui déclaré. "J’accompagne les postiers aujourd’hui. Ils ont planté des espèces endémiques, la plupart menacées d’extinction (au total 45 espèces pour 70 plants). On fait du génie écologique : on reproduit ce qu’on observe dans la forêt semi-sèche réunionnaise. On associe arbres et arbustes, fougères et couvre-sols (exemple, sous le palmiste blanc, une fougère Pate lézard et à côté un bois de senteur blanc). Le rendu sera authentique car les espèces sont adaptées aux conditions climatiques du site de la PIC et auront bien été positionnées.

"Aujourd’hui, on restaure ainsi un bout de la forêt semi-sèche en plantant en conscience. Chaque plante de La Réunion a une histoire et c’est ce que j’explique aussi aujourd’hui".